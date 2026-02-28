Laura Matamoros, implacable con Carlo Costanzia, desmonta su versión

Laura Matamoros desestimó por completo la versión de Carlo Costanzia sobre el enfrentamiento ocurrido entre ambos en un coche, mostrando indiferencia frente a la posible denuncia que éste consideró, y dejando claro que no tiene la intención de retomar ningún tipo de contacto con su primo. De acuerdo con la información publicada por el medio que sirve de fuente, Matamoros abordó las declaraciones de Costanzia, quien la había acusado de exagerar los hechos para obtener interés comercial, con una reacción irónica y categórica.

Según consignó la fuente original, Carlo Costanzia hizo públicas sus declaraciones el viernes, negando haber coaccionado a Laura Matamoros en el tenso encuentro que sostuvieron la semana anterior y rebajó el relato presentado por su prima. Costanzia, hijo de Mar Flores, cuestionó la veracidad del testimonio de Matamoros y sugirió que ella habría magnificado los hechos por motivos comerciales. Además, el mismo Costanzia admitió que su entorno familiar le recomendó no avanzar con acciones legales contra Laura, una opción que consideró después de la creciente tensión mediática entre ambos primos.

El medio detalló que, tras las palabras de Costanzia, Laura Matamoros no tardó en pronunciarse y, fiel a un estilo directo e irónico, rechazó la narrativa de su primo con una frase que calificó de concluyente: "Quien miente al principio miente hasta el final". En sus declaraciones públicas, Matamoros también confrontó las insinuaciones sobre su vida sentimental, desmintiendo los rumores de una nueva relación y ridiculizando la idea planteada por su primo sobre un supuesto novio que asistiría a su gimnasio. Matamoros agregó: "Me acabo de enterar de que tengo pareja y de que va a su gimnasio, a lo mejor como no sabe hablar bien español, a lo mejor se lía, no lo sé".

A las preguntas sobre el contenido de las conversaciones que mantuvo con Costanzia, Matamoros respondió de manera tajante y con sorna, cuestionando la versión de su primo y cerrando ese capítulo con un: "¿Qué va a decir? Pues ya está". En cuanto a la posibilidad de ser denunciada, Matamoros mostró calma y restó importancia al asunto, expresando que se encontraba tranquila y rehusando dar más relevancia al tema con la respuesta: "Vengo muy relajada. O sea, por favor. O sea, tonterías, no. Perdón".

Sobre el posible registro de la conversación mantenida en el vehículo, Matamoros dejó la respuesta en manos de Costanzia, sugiriendo: "Preguntárselo a él". Aunando a esto, recalcó su deseo de mantenerse alejada y evitar cualquier tipo de acercamiento o intento de reconciliación con su primo, afirmando: "Exacto, cada uno en su casita está muy bien".

En la misma intervención, y empleando un tono irónico, Matamoros hizo mención a la actualidad mediática de otra figura del entorno, Alejandra Rubio, manifestando que tenía “muchísimas” ganas de leer su libro, reforzando así su estrategia discursiva de mostrar desapego ante los rumores y las disputas familiares.

Este intercambio de declaraciones se produce después de que la semana anterior Laura Matamoros ofreciera un testimonio que generó un impacto notable en el entorno mediático, según reportó la fuente, y provocara una serie de reacciones que desembocaron en la réplica pública de Costanzia. La controversia entre los primos pone en evidencia la repercusión de los conflictos familiares cuando estos se ven expuestos en medios y redes sociales, y cómo los protagonistas emplean declaraciones y manifestaciones públicas para defender sus versiones y desafiar las narrativas opuestas.

La cobertura del tema, presentada por el medio original que sirve de fuente para este artículo, muestra la importancia que ambos dan a la exposición pública y el modo en que las réplicas se suceden en un contexto donde las relaciones personales y la imagen pública se entrelazan. La presión familiar sobre Costanzia para evitar acciones judiciales y la desestimación de Matamoros ante esa posibilidad, configuran un escenario donde el debate trasciende lo legal y se instala en el plano mediático y reputacional.