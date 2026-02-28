Agencias

La Autoridad Palestina condena los ataques iraníes contra países árabes

El Ejecutivo palestino expresó su rechazo absoluto a las ofensivas recientes, considerándolas una transgresión de la legalidad internacional, y subrayó la urgencia de recurrir al diálogo para preservar la estabilidad de la región, apoyando acciones defensivas árabes

El presidente palestino, Mahmud Abbas, formuló una solicitud para convocar una reunión extraordinaria de los ministros de Asuntos Exteriores de la Liga Árabe, así como una sesión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, frente a la escalada de hostilidades recientes en la región. De acuerdo con el medio informativo, la Autoridad Palestina ha comunicado su oposición total a los ataques ejecutados por fuerzas iraníes en territorio de países árabes. Este pronunciamiento se dio como respuesta a los bombardeos previos realizados por Estados Unidos e Israel en Irán.

Según informó la fuente, el Ejecutivo palestino calificó estas acciones como una clara transgresión de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de los principios fundamentales del Derecho Internacional. El Gobierno de la Autoridad Palestina indicó que los ataques de Irán han significado una violación directa de la soberanía nacional y han supuesto agresiones contra naciones árabes como Arabia Saudí, Jordania, Qatar, Kuwait, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irak, lo que ha generado preocupación por la estabilidad regional.

La postura de la Autoridad Palestina, reportó el medio, enfatiza la solidaridad permanente con los países árabes y sus administraciones ante lo que consideran una amenaza a su integridad y seguridad. Al mismo tiempo, el Ejecutivo reafirmó que defiende el rechazo a toda forma de violencia y guerra como mecanismo para resolver conflictos. Las autoridades palestinas hicieron un llamamiento explícito para que las diferencias y disputas se aborden exclusivamente a través del diálogo, en conformidad con el Derecho Internacional, a fin de robustecer la paz y la seguridad tanto regional como internacional.

El medio también detalló que Irán, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel el pasado sábado en territorio iraní, reconoció haber lanzado mil proyectiles dirigidos exclusivamente contra objetivos militares estadounidenses emplazados en los países árabes vecinos. El Gobierno iraní defendió sus acciones alegando que los blancos elegidos constituían objetivos legítimos.

La Autoridad Palestina, tras condenar estos hechos, manifestó la importancia de restablecer un marco multilateral que garantice la protección de los Estados frente a intervenciones y represalias que puedan agravar todavía más el contexto de inseguridad en Oriente Medio. Insistió en que la observancia de los canales diplomáticos, bajo supervisión internacional, representa el único medio aceptable para la resolución eficiente y pacífica de diferencias entre Estados.

La solicitud formal del presidente Abbas, consignada por la fuente periodística, busca involucrar tanto a la Liga Árabe como a la Organización de las Naciones Unidas en iniciativas urgentes capaces de contener una mayor escalada regional. Las autoridades palestinas respaldaron, además, todas las iniciativas tomadas por los gobiernos árabes encaminadas a proteger su soberanía, señalando la importancia de la unidad regional ante episodios de conflicto internacional.

El medio concluyó que la Autoridad Palestina reiteró el apego del pueblo y del propio Gobierno palestinos a los valores de respeto mutuo entre Estados, instando a todas las naciones implicadas a abstenerse de recurrir al uso de la fuerza y a privilegiar la negociación como vía predilecta para la gestión de crisis.

