(Crónica) El Racing asalta Castalia y escapa con el liderato

Álvaro Mantilla abrió el marcador en Castalia durante el primer tiempo, tras recibir una asistencia de Giorgi Guliashvili, quien además se consolidó como protagonista principal en el partido entre el Racing de Santander y el Castellón por la jornada 28 de LaLiga Hypermotion. De acuerdo con información de Europa Press, el Racing logró un triunfo por 1-3 como visitante, resultado que permitió al equipo cántabro mantener el liderato y ampliar su distancia respecto a los perseguidores, en una fecha que también registró victorias de Málaga y Burgos en la lucha por los puestos de promoción.

El encuentro entre el Castellón y el Racing presentó una dinámica marcada por la efectividad de Guliashvili, refuerzo invernal del club cántabro, quien sumó dos anotaciones y una asistencia. Según detalló Europa Press, el futbolista georgiano sentenció el primer tiempo con sus acciones ofensivas, aprovechando los espacios en la defensa local y colaborando de manera directa en los tres goles marcados por los visitantes. El Castellón, que acumulaba una racha de ocho victorias consecutivas como local, intentó revertir la situación mediante variantes tácticas en la segunda mitad, pero solo logró descontar con un tanto de Israel Suero, mientras el Racing mantuvo el control de las acciones hasta el final del partido.

Tras esta victoria, el equipo dirigido por José Alberto alcanzó los 53 puntos, cuatro más que el Castellón de Pablo Hernández, manteniendo así posiciones de privilegio en la parte alta de la tabla, según publicó Europa Press. El resultado supone un golpe para el Castellón, que hasta ese momento se mostraba como uno de los equipos más sólidos en su estadio y aspiraba a recortar la diferencia respecto al líder.

El sábado también fue escenario para la victoria del Málaga, que celebró el Día de Andalucía con un triunfo clave en el derbi frente al Granada, consolidando su puesto en la zona de promoción. Según el reporte de Europa Press, el único gol del encuentro lo marcó David Larrubia en el minuto 86 en el Nuevo Los Cármenes, tras un enfrentamiento disputado que incluyó un penalti fallado por Chupe para los visitantes en la primera mitad. El Málaga, dirigido por Juan Funes, alcanzó 47 puntos, mientras el Granada quedó más cerca de la zona de descenso, evidenciando los problemas de rendimiento en la presente temporada.

En la misma jornada, el Burgos superó al Real Zaragoza por 1-0 en un partido que permitió a los burgaleses ingresar, de manera provisional, en el ‘Top 6’ de la clasificación. Europa Press reportó que la afición local mostró su desaprobación al director técnico Rubén Sellés, a la directiva y a los jugadores, evidenciando el descontento por la posición de la escuadra maña, que se mantiene a ocho puntos de la salvación. El Burgos, que no había obtenido victorias en las tres fechas anteriores, rompió la racha con un gol de Kévin Appin en el minuto 66, mientras el portero Ander Cantero recibió elogios por su actuación.

Por otro lado, el Real Valladolid abandonó la zona de descenso gracias a su victoria en el duelo directo contra el Huesca. La anotación de Marcos André en el arranque de la segunda mitad aseguró los tres puntos para los vallisoletanos en el estadio José Zorrilla, en el primer partido como locales bajo la dirección de Fran Escribá. Con esta victoria, el Valladolid mejoró su posición respecto al descenso, mientras el Huesca cayó a los puestos de peligro, según consignó Europa Press.

La programación de la jornada 28 continuó con resultados y partidos distribuidos en varias fechas. El viernes 27 de febrero, el Albacete recibió al Almería, registrándose un empate a uno. Durante el sábado, además de los encuentros mencionados entre Zaragoza y Burgos (0-1), Granada y Málaga (0-1), Valladolid y Huesca (1-0), y Castellón contra Racing (1-3), los partidos del domingo incluyeron los duelos entre Real Sociedad B y Deportivo, Mirandés ante Ceuta, Real Sporting contra Leganés, y Cultural Leonesa frente a Las Palmas. La jornada se completó con el Eibar recibiendo al Cádiz el domingo a última hora y el enfrentamiento entre Córdoba y Andorra programado para el lunes, según detalló Europa Press en la agenda de partidos.

El acumulado de puntos en la parte alta de la tabla amplió la brecha entre el líder Racing y sus inmediatos perseguidores, en una liga caracterizada por la igualdad y la presión por acceder a puestos de ascenso o evitar el descenso. El reporte de Europa Press subrayó el impacto que tiene cada jornada en la clasificación y los cambios que provoca en los equipos implicados, tanto en el objetivo del ascenso como en la permanencia. En particular, el rendimiento de jugadores como Giorgi Guliashvili para el Racing y el rescate de puntos por Málaga y Burgos reafirmaron las aspiraciones de estas escuadras en el tramo decisivo del campeonato.

En resumen, los resultados de la jornada 28 de LaLiga Hypermotion generaron movimientos significativos en la tabla, especialmente con el Racing afianzando el liderato tras superar a un Castellón que defendía una marcada fortaleza en casa, mientras el Málaga aprovechó su victoria para consolidarse en la promoción y el Burgos regresó a la senda del triunfo para colocarse en la pelea por el ascenso, luego de semanas de resultados adversos.