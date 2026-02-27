Agencias

Suben a 242 los muertos por inundaciones y ciclones en Mozambique desde octubre de 2025

Guardar

Nairobi, 27 feb (EFE).- Al menos 242 personas murieron y cerca de 869.000 se vieron afectadas por el impacto de las inundaciones ocurridas en Mozambique desde el pasado octubre por las lluvias torrenciales y el reciente paso del ciclón tropical Gezani, según informó el Instituto Nacional de Gestión de Desastres (INGD) en su cuenta de Facebook.

Entre el 1 de octubre de 2025 y el 26 de febrero de 2026, los datos oficiales registran 242 personas fallecidas, 331 heridas de diversa consideración y 12 desaparecidas.

Hasta 183.824 viviendas se vieron afectadas por inundaciones en este periodo, mientras que 15.312 sufrieron daños y otras 6.151 quedaron totalmente destruidas.

Mozambique se encuentra en el punto álgido de la temporada de lluvias, que comenzó en octubre de 2025 y se espera que termine en marzo de 2026.

Las inundaciones golpearon las regiones central y meridional, en particular las provincias de Gaza, Maputo, Sofala, Inhambane y Manica, lo que llevó al Gobierno a declarar la alerta roja el pasado 16 de enero y solicitar asistencia humanitaria.

Según informó el pasado 30 de enero la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), las inundaciones han provocado desde el inicio del año el desplazamiento de unas 392.000 personas, un éxodo que se suma al provocado por la violencia yihadista en el norte de Mozambique.

Temas Relacionados

EFEVista aérea de inundaciones de la región de Maputo y Gazaen Mozambiquecasas inundadas

Últimas Noticias

Albares destaca "la gran sintonía" del Gobierno con el Papa y trabaja para que su visita sea un "éxito"

El titular de Exteriores subraya la importancia de la cooperación institucional ante la llegada del Pontífice a España, resaltando prioridades compartidas como la paz, los derechos fundamentales y la situación migratoria en las sedes que visitará

Albares destaca "la gran sintonía"

Amadeus sube casi un 2% en apertura en Bolsa tras anunciar beneficio récord en 2025 y elevar un 6% dividendo

El valor de la empresa tecnológica repunta tras comunicar utilidades superiores a mil trescientos millones para el próximo ejercicio, incremento en las remuneraciones a los accionistas y la puesta en marcha de un plan de recompra de títulos propios

Amadeus sube casi un 2%

Mueren siete personas por una aparente explosión de gas en una cafetería en Kazajistán

Las autoridades de Shchuchinsk confirmaron varias víctimas mortales y una veintena de heridos, mientras investigan el siniestro registrado en una cafetería local, donde además recuperaron cilindros presurizados para evitar mayores daños según Kazinform

Infobae

EEUU ofrece recompensas de unos 4,2 millones de euros por dos "jefes de plaza" del Cártel de Sinaloa

EEUU ofrece recompensas de unos

Tim Cook confirma una semana de lanzamientos para Apple que comenzará el próximo lunes 2 de marzo

Tim Cook confirma una semana