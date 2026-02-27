(Previa) Vallecas examina la reacción del Athletic Club y el 'nuevo' Mallorca y la Real buscan resurgir

Un debut de Gustavo Siviero como técnico interino en el banquillo del RCD Mallorca marcará la jornada liga para el equipo bermellón, que recibe a la Real Sociedad mientras el club busca estabilidad bajo una transición de dirección tras la salida de Iagoba Arrasate y a la espera de la incorporación de Martín Demichelis. Según publicó Europa Press, los baleares enfrentan el partido en Son Moix en la vigesimosexta fecha de LaLiga EA Sports con el objetivo de salir de la zona de descenso tras tres derrotas consecutivas y con la necesidad de reafirmar su defensa, que ha recibido diecisiete goles en las últimas ocho jornadas. El delantero Vedat Muriqi, pieza fundamental al sumar dieciséis goles —once de ellos como local— se perfila como factor clave en el intento de revertir la situación.

El Athletic Club, por su parte, visita este sábado el estadio municipal de Vallecas a las 14:00 horas para medirse al Rayo Vallecano. El medio Europa Press detalló que los rojiblancos llegan al compromiso en busca de su cuarta victoria consecutiva en Liga, logro que perseguirán por primera vez en la temporada y que los acercaría a la sexta posición, apuntando a la zona de clasificación europea. El equipo de Ernesto Valverde ha mostrado una clara recuperación en febrero, acumulando diez de doce puntos posibles, lo que ha permitido vaticinar un futuro más prometedor y poner distancia respecto al descenso, que ha quedado a más de tres partidos.

Esta mejora coincide con la recuperación de varios futbolistas de la enfermería y un renovado acierto de cara al gol, circunstancia en la que Gorka Guruzeta se ha destacado como protagonista. El delantero donostiarra viene de completar su segundo doblete en Liga ante el Elche, lo que lo posiciona como pieza central en el ataque. La reincorporación de Oihan Sancet, quien en la última visita a Vallecas logró dos tantos, también ofrece variables ofensivas importantes para el Athletic. Además, Europa Press subrayó que jugadores como Alex Berenguer y Mikel Jauregizar estarán nuevamente disponibles, aunque ninguno se espera en el once inicial, donde se anticipan rotaciones, con Unai Simón como el único puesto fijo en la portería. Así, figuras experimentadas como Aymeric Laporte, Yuri Berchiche o Ruiz de Galarreta probablemente comiencen como suplentes.

El rival, Rayo Vallecano, retorna a su estadio después de un mes sin jugar como local debido a los trabajos en el césped, que forzaron el traslado de su último compromiso a Leganés. El medio Europa Press consignó que con el campo renovado, el club dirigido por Iñigo Pérez pretende aprovechar el apoyo de su afición para distanciarse de los puestos de peligro, de los cuales lo separan apenas dos puntos. El Rayo suma una racha reciente de empates y resultados difíciles, aunque en la última jornada igualó 1-1 en La Cartuja y mantiene una estadística negativa frente al Athletic, contra el que no gana desde hace ocho partidos, con siete derrotas y un empate. Además, afronta una agenda ajustada ya que su encuentro previo ante el Real Oviedo fue aplazado y recuperará ese compromiso en fechas próximas.

En el otro encuentro destacado, la Real Sociedad viaja a Palma tras una serie de resultados irregulares. Según Europa Press, el conjunto dirigido por Imanol Alguacil solo sumó una victoria en las últimas cuatro jornadas de Liga, lo que ha frenado su avance, aunque una victoria ante el Mallorca podría igualarlos en puntos con el RCD Espanyol en la lucha por posiciones europeas. El objetivo inmediato de los donostiarras también está marcado por la proximidad del partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, lo que podría inducir rotaciones en la alineación. Se espera la participación de jugadores como Beñat Turrientes o Igor Zubeldia en el once titular, mientras que Ander Barrenetxea y Luka Sucic retornan tras recuperar de lesiones y pueden aparecer como alternativas. Para el ataque, figuran como indiscutibles Mikel Oyarzabal, Guedes y Orri Oskarsson, autor de un doblete reciente ante el Oviedo.

El Mallorca, ubicado en la zona de descenso al inicio de la jornada, necesita los puntos para aspirar a salir del fondo y mirar el rendimiento del Valencia y el Elche, equipos con los que compite directamente en la parte baja. El desempeño defensivo y la contundencia de Muriqi serán determinantes para intentar detener la racha negativa en casa y sumar un triunfo que acerque al equipo a la salvación a falta de jornadas cruciales para definir el futuro del club.

Entre tanto, la jornada 26 de LaLiga EA Sports sigue con otros partidos programados. El sábado 28, el Rayo Vallecano recibe al Athletic Club (14:00 horas), el Barcelona enfrenta al Villarreal (16:15 horas), el Mallorca disputa su partido frente a la Real Sociedad (18:30 horas) y Oviedo medirá fuerzas contra el Atlético de Madrid (21:00 horas), según reportó Europa Press. Estas citas llegan en una semana marcada por la previa de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, lo que influirá en la estrategia y rotaciones que presenten los equipos con aspiraciones coperas.

El Athletic Club afronta esta fecha con el propósito de llegar en plena forma al crucial partido copero del miércoles, intentando remontar el 0-1 adverso de la ida frente a la Real Sociedad. Por su parte, los de San Sebastián también ajustan su rotación pensando en ese objetivo compartido, lo que añade una capa de complejidad a los enfrentamientos ligueros de la jornada. Esta combinación de luchas por la permanencia, ambiciones europeas y expectativas coperas define una fecha clave para los equipos involucrados, según viene detallando Europa Press.