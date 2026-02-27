La infanta Elena, incapaz de ocultar su felicidad ante la puerta abierta al Emérito para volver a España

La ausencia de don Juan Carlos en el funeral de la princesa Irene de Grecia se relacionó con recomendaciones médicas debido a su delicado estado de salud, según detalló la prensa. Esta cuestión de salud cobró relevancia porque el ex jefe del Estado, de 88 años, desmintió rumores y aseguró que permanece en buen estado, pese a las dolencias propias de su edad. A partir de esta información, el debate sobre una posible vuelta del rey emérito a España se intensificó, impulsado también por voces que desde principios de año solicitan su regreso, informó el medio.

Tal como publicó el medio, la reciente desclasificación de documentos vinculados al intento de golpe de Estado ocurrido el 23 de febrero de 1981 reveló el papel clave que don Juan Carlos desempeñó en esos acontecimientos. De acuerdo con estos documentos, el entonces Jefe del Estado defendió la Constitución y su deber democrático frente a los responsables del 23F. Esta revelación, que fue recogida en diversos informes a partir de la desclasificación, generó una oleada de interés tanto en la opinión pública como en el entorno del propio rey emérito, consignó el medio.

El interés por el posible regreso de don Juan Carlos aumentó a partir de la confirmación, transmitida por la Casa Real a RTVE, de que no existe obstáculo legal alguno que impida el retorno del padre del actual rey, Felipe VI. Según indicó el medio, la decisión sobre si volver o no a España quedaría plenamente en manos del propio don Juan Carlos, dado que la institución oficial trasladó que es “exclusivamente” suya la elección. El exmonarca lleva más de cinco años y medio residiendo en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, después de abandonar España en 2020.

Este escenario renovó el debate en torno a la figura del rey emérito y su papel institucional y familiar. Las reacciones se manifestaron, en especial, entre sus allegados. El medio detalló el caso de la infanta Elena, quien, cercana a su padre, se mostró visiblemente animada durante un trayecto en coche con destino a su lugar de trabajo en la Fundación Mapfre. Diferentes medios captaron imágenes de la infanta sonriendo al hablar por teléfono, un gesto interpretado como reflejo de su satisfacción ante la posibilidad de un pronto regreso del rey emérito. Si bien la infanta Elena se mantuvo fiel a su habitual discreción y evitó hacer declaraciones, su actitud evidenció el impacto que tuvo en su entorno la noticia sobre la decisión respecto al retorno de don Juan Carlos a España.

En relación con los acontecimientos de 1981, la publicación subrayó que los documentos recientemente desclasificados reforzaron la imagen de don Juan Carlos como un actor que sostuvo la legalidad democrática durante la crisis institucional que supuso el fallido golpe de Estado. Esta información respaldó los argumentos de quienes abogan por una vuelta del exmonarca y avivó el debate público acerca de su presente y futuro en el país.

El medio expuso que, más allá del interés institucional y mediático, el regreso de don Juan Carlos posee un componente personal para su familia, especialmente para sus hijos. El fortalecimiento de esta perspectiva resultó evidente en las reacciones, tanto públicas como privadas, relatadas en la cobertura informativa tras la publicación de los documentos y la declaración de la Casa Real.

Diversas fuentes reiteraron que, pese a atravesar dolencias propias de una edad avanzada, don Juan Carlos mantiene una actitud favorable y ha desmentido versiones que atribuían su ausencia a un deterioro de salud más severo. A este respecto, publicó el medio, el propio emérito aseguró en declaraciones recientes encontrarse “fenomenal”, restando importancia a las recomendaciones médicas que desaconsejaron su desplazamiento a Grecia.

El debate sobre el regreso del ex jefe del Estado presenta matices políticos, históricos y familiares. El medio señaló que la decisión de la Zarzuela de dejar la puerta abierta y de no oponerse legalmente a su posible vuelta generó distintas interpretaciones entre analistas y allegados a la familia real. La postura oficial, que trasladó la plena responsabilidad de la decisión a don Juan Carlos, dejó en suspenso la fecha y las condiciones del eventual regreso, mientras el interés social y mediático continúa en aumento.