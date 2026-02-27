Fuerzas federales mexicanas capturan a líder de grupo delictivo ligado a Cartel del Golfo

Según reportaron las autoridades municipales de Matamoros a través de redes sociales, el pasado jueves se activó un importante despliegue de fuerzas de seguridad en la comunidad Sandoval, con el objetivo de proteger a la población ante una situación de riesgo en la zona. Este operativo culminó con la detención de Antonio Guadalupe 'N', conocido como Lexus, quien ha sido señalado como líder de la Operativa Ranger, célula que mantiene vínculos con la facción Ciclones del Cartel del Golfo. De acuerdo con la agencia EFE, la operación incluyó la participación conjunta de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana, la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

La cobertura de medios locales recogió que la captura tuvo lugar en Matamoros, Tamaulipas, específicamente en el ejido Sandoval, al noroeste de México. Las autoridades, según consignó EFE, utilizaron vehículos militares y un helicóptero para asegurar la zona, comenzando el operativo a las 6:00 horas (12:00 GMT). El aviso público invitaba a los ciudadanos a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales y restringía el paso en los alrededores hasta nuevo aviso, sin detalles iniciales sobre el motivo de la movilización.

La detención de Antonio Guadalupe 'N' se produce poco después de una serie de disturbios violentos que afectaron a distintas regiones del país. Estos hechos, detalló EFE, se desencadenaron a raíz de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, quien fue abatido el domingo anterior durante un operativo en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara. La figura de Oseguera Cervantes era relevante por su posición como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización a la que autoridades mexicanas y estadounidenses consideraban una de las más peligrosas y que le valió una recompensa millonaria por pistas sobre su paradero.

Tras el fallecimiento de Oseguera Cervantes, se desencadenaron los llamados “narcobloqueos” en Jalisco, donde vehículos quemados y bloqueos de caminos afectaron la movilidad en el estado y en entidades cercanas. El medio EFE reportó que estos actos rápidamente se extendieron a otras partes del país, intensificando el clima de tensión y respuesta por parte de las fuerzas federales.

La colaboración entre diferentes corporaciones de seguridad y procuración de justicia fue clave para el desarrollo del operativo en la región de Sandoval. Según la información reunida por EFE, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana, Agencia de Investigación Criminal y Fiscalía Especializada llevaron a cabo acciones coordinadas que permitieron ejecutar la captura de Lexus, quien presuntamente encabezaba actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas y otros crímenes asociados al Cartel del Golfo en Tamaulipas.

El aviso emitido por el Gobierno municipal de Matamoros, publicado en los canales digitales públicos, precisaba: “Se reporta situación de riesgo en el ejido Sandoval. Las autoridades ya se encuentran atendiendo el hecho. Se recomienda a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar la zona hasta nuevo aviso”. Este mensaje reflejaba la alerta que vivió la comunidad durante las primeras horas del despliegue, mientras helicópteros y vehículos militares transitaban la región para garantizar el control y la seguridad en la zona.

El operativo en Matamoros echa luz sobre las acciones que las fuerzas federales y estatales han intensificado después de los episodios violentos derivados de la caída del líder del CJNG. El trabajo conjunto busca contrarrestar la reacción de células delictivas que, tras la muerte de Oseguera Cervantes, incrementaron su actividad y dejaron una serie de actos de violencia en el norte y occidente de México, según detalló EFE.

Hasta el momento de la detención de Lexus, las autoridades mantuvieron bajo reserva los detalles del operativo. Fuentes consultadas por EFE mencionaron que la prioridad era garantizar la seguridad ciudadana y prevenir incidentes relacionados con las organizaciones criminales que, como la facción Ciclones del Cartel del Golfo, mantienen disputas por el control de territorios clave para las rutas de tráfico ilegal.

Matamoros, por su ubicación estratégica en el noroeste del país y su cercanía con la frontera estadounidense, ha sido escenario recurrente de este tipo de despliegues y detenciones de alto perfil, lo que subraya el constante monitoreo de las autoridades frente a los movimientos de los principales grupos delictivos.

La operación que resultó en la captura de Antonio Guadalupe 'N' ocurre en una coyuntura donde los esfuerzos federales buscan frenar los efectos colaterales de la caída de un capo de alto nivel, evitando una escalada mayor de violencia a nivel nacional. Según EFE, la atención mediática y la movilización oficial en Matamoros se insertan en un contexto marcado por la respuesta de los cárteles a la ofensiva estatal y el refuerzo de la estrategia de contención ante posibles reacciones de las organizaciones criminales.

La participación de la Agencia de Investigación Criminal y de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada fue señalada como decisiva para identificar y ubicar al presunto jefe de la Operativa Ranger, lo que permitió la ejecución exitosa del arresto. El medio EFE puntualizó que la coordinación entre fuerzas armadas y civiles jugó un papel central en la consecución de los objetivos de seguridad planteados por las autoridades mexicanas en Tamaulipas.