Dulceida se despide de Alba Paul antes de su marcha a 'Supervivientes' con un emotivo mensaje

Después de sorprender a Alba Paul con una fiesta de despedida junto a sus mejores amigos antes de comenzar la que promete convertirse en la aventura más grande de su vida, 'Supervivientes 2026', Dulceida ha querido despedirse públicamente de su pareja en plena cuenta atrás para que ponga rumbo a Honduras ante el estreno del reality el próximo 5 de marzo.
"En unos días te vas para vivir una experiencia única, y aquí en casa estaremos viéndote, apoyándote y echándote muchísimo, muchísimo de menos" ha comenzado la carta que ha dedicado a su amor este viernes en su perfil de Instagram junto a un vídeo de ambas abrazadas viendo un espectáculo de fuegos artificiales en el cielo.
Como ha reconocido, "estoy inmensamente feliz por ti... y también muy nerviosa". "Sé que lo vas a hacer increíble, nunca dudes de ti, porque yo jamás lo haré" le ha pedido dejando claro que confía totalmente en ella. "Y ya lo sabes: abandonar no es una opción" ha añadido entre exclamaciones dándole ánimos para que sus fuerzas no flaqueen pensando en lo que les echa de menos a ella y a su pequeña Aria, de año y medio.
"Disfrútalo todo. Sé tu, auténtica y alegre. Controla ese carácter (jajajaja, aunque un poquito nos encanta). Pesca sin parar y abraza a los compañeros que serán tus amigos allí. Sigue siendo tan generosa y noble como siempre" le ha pedido emocionada -ya que como ha admitido, ha llorado escribiendo el mensaje- y "cuando tengas miedo o sientas que no puedes más, piensa en nosotras" le ha aconsejado.
"Estaremos mandándote fuerza desde aquí a cada segundo. Querremos abrazarte... pero lo más tarde posible" ha expresado. "Que el viento sea nuestro abrazo, que la lluvia limpie las malas energías y que cada amanecer te recuerde lo valiente que eres" le ha recomendado para que el tiempo que pasen separadas se le haga más llevadero.
Una emotiva despedida que Dulceida ha concluido con una declaración de amor y un mensaje de ánimo dejando claro que Alba es su "ganadora": "Te quiero con todo mi corazón. Estoy profundamente orgullosa de ti. ¡Mi ganadora! ¡A por todas! Salta alto y no mires lo que hay debajo... que solo son peixituuuus nadando. Siempre contigo".