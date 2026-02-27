Amadeus sube casi un 2% en apertura en Bolsa tras anunciar beneficio récord en 2025 y elevar un 6% dividendo

El flujo de caja disponible de Amadeus al finalizar 2025 alcanzó 1.302,2 millones de euros, lo que supuso un incremento del 6,9% respecto al ejercicio anterior. Según publicó el medio, la compañía anunció a sus accionistas unas utilidades estimadas para 2025 de 1.335,6 millones de euros, una cifra que representa un beneficio récord para la tecnológica española. Además, Amadeus aprobó un aumento del dividendo del 6%, proponiendo un pago de 1,54 euros por acción, que eleva el reparto total hasta los 664,6 millones de euros.

De acuerdo con la información consignada por el medio, el consejo de administración de Amadeus implementó un nuevo programa de recompra de acciones cuyo importe máximo asciende a 500 millones de euros y que se limita a la adquisición de hasta 15,6 millones de títulos, representando el 3,468% del capital social de la compañía. La decisión se tomó durante la última reunión del consejo, en respuesta a los sólidos resultados financieros obtenidos en el año fiscal.

Tal como detalló la fuente, las acciones de Amadeus experimentaron una subida próxima al 2% durante la apertura de la Bolsa este viernes, negociándose en 52,36 euros cada una. Dicha reacción del mercado se produjo tras el anuncio de los resultados y las nuevas medidas destinadas a retribuir a los accionistas.

El consejero delegado de Amadeus, Luis Maroto, expresó que la empresa cumplió nuevamente con sus previsiones para el año, pese a las dificultades presentadas por el contexto macroeconómico global. Maroto destacó que la integración global de los servicios de Amadeus en los flujos de trabajo de sus clientes constituye una de sus ventajas estratégicas. “Estamos profundamente integrados en los flujos de trabajo de nuestros clientes a escala global; la IA refuerza y mejora la plataforma de Amadeus”, señaló el ejecutivo, según reportó el medio.

En el ámbito de ingresos, la empresa tecnológica comunicó que su facturación anual creció un 6,1%, situándose en 6.517 millones de euros. Este aumento fue impulsado principalmente por el crecimiento registrado en sus segmentos de negocio: Distribución Aérea creció un 5,9%, Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea subió un 6,1% y Hoteles y Otras Soluciones avanzó un 6,4%. El medio especificó que, a tipos de cambio constantes, la facturación anual de Amadeus registró un alza del 8,5%.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de la compañía ascendió a 2.506,6 millones de euros, manteniendo un aumento del 7,7%. El incremento en el Ebitda fue parcialmente compensado por el alza de los costes asociados a los ingresos, que subieron un 3,2%, y de las retribuciones a empleados y otros gastos de explotación, que aumentaron un 6,5%. Según informó la fuente, el Ebitda de Amadeus creció un 9% en 2025 cuando se considera el desempeño a tipos de cambio constante.

La deuda financiera neta, medida al 31 de diciembre de 2025, se situó en 2.141,4 millones de euros, es decir, 30,1 millones de euros más que al cierre del año anterior. Esta cifra representa una relación de 0,9 veces el Ebitda de los últimos doce meses.

De cara al ejercicio 2026, las previsiones de Amadeus se fundamentan en una expectativa de crecimiento del tráfico aéreo mundial del 4,5% anual. La compañía anticipa que los ingresos crecerán a un ritmo de un dígito alto (considerando tipos de cambio constantes) y que el beneficio por acción diluido ajustado registrará un aumento de dos dígitos bajos. Además, las estimaciones para el flujo de caja libre oscilan entre los 1.350 y 1.450 millones de euros.

El medio indicó que la evolución positiva en los segmentos estratégicos de negocio contribuyó a que la empresa mantuviera su posición financiera, al tiempo que elevó su apuesta por la retribución a los accionistas mediante el aumento de dividendos y el nuevo plan de recompra de acciones.