Álex Ghita, ex novio de Adara Molinero, se suma a la aventura de 'Supervivientes'

“Aquí no hay filtros ni postureos.” Estas palabras de Álex Ghita, nuevo concursante de la edición de 'Supervivientes' que comenzará el jueves 5 de marzo, reflejan la intención con la que asume su participación en el reality, según informó el medio Telecinco durante la emisión de 'Gran Hermano Dúo', donde Jorge Javier Vázquez anunció su incorporación al programa que se desarrollará en Honduras bajo la conducción de María Lamela.

De acuerdo con lo publicado por Telecinco, Álex Ghita se suma a una lista de figuras reconocidas que pondrán rumbo a los Cayos Cochinos en pocos días para afrontar una nueva temporada del formato de supervivencia. El grupo de participantes confirmado incluye a Jaime Astrain, Toni Elías, Ingrid Betancor, Aratz Lakuntza, Gerard Arias, Marisa Jara, Ivonne Reyes, Maica Benedicto, Alba Paul, Paola Olmedo, Álex de la Croix, Claudia Chacón, Alberto Ávila y Gabriela Guillén, quienes se enfrentarán a condiciones extremas en la isla centroamericana.

La presencia de Ghita genera expectativa no solo por su historial televisivo, sino también por su experiencia como preparador físico. El propio concursante aseguró al medio organizador del programa que llega a la competencia con el objetivo de ofrecer motivación y apoyo físico al resto del equipo: “Voy a ser esa persona que voy a motivar, como preparador físico no quiero que nadie flaquee”, afirmó Ghita en declaraciones difundidas por Telecinco.

La popularidad de Álex Ghita tomó impulso tras su participación en shows como 'GH' y 'Warrior Games', y su vida personal también ha ocupado titulares, especialmente por su relación con la ex ganadora de realities Adara Molinero. Además, Telecinco señaló que Ghita ha trabajado como entrenador de figuras públicas, entre ellos su amigo Ángel Cristo JR.

Según detalló Telecinco, la incorporación de Ghita a 'Supervivientes' forma parte de una estrategia del programa para sumar perfiles con capacidad de liderazgo físico y carisma mediático. Además del esfuerzo físico, el aspirante subrayó su deseo de contribuir con ánimo y energía al grupo ante las dificultades que plantea la convivencia y la exigente rutina de supervivencia.

El canal responsable del reality, Telecinco, mantiene en secreto el nombre de los últimos concursantes que formarán parte de la edición, lo que incrementa la atención sobre los días previos al debut. La suma de celebridades de distintas áreas refuerza la apuesta del programa por la diversidad de perfiles y trayectorias en su casting.

María Lamela, presentadora de la edición, acompañará a los concursantes durante su estancia en Honduras, donde deberán enfrentarse a desafíos relacionados con el acceso a recursos básicos, la organización grupal y las pruebas de resistencia física. La dinámica prevista plantea la eliminación de participantes con base en votaciones y pruebas, siguiendo la estructura del formato internacional.

En sus primeras declaraciones como concursante, Ghita aseguró, según consignó Telecinco, que afronta esta etapa con determinación: “Vengo con mucha hambre de hacer ganar a mi equipo”, subrayó, destacando su objetivo de impulsar la competitividad y la cohesión entre los miembros del grupo.

Los preparativos avanzan en la cuenta regresiva al estreno, con los participantes ultimando detalles antes de viajar, mientras la expectativa por la convivencia, los retos y las interacciones crece entre los seguidores del género reality en España. Con el anuncio oficial realizado en 'Gran Hermano Dúo', Telecinco refuerza su apuesta por vincular franquicias de éxito y mantener la atención en su parrilla con rostros reconocidos del entretenimiento y la televisión.

El desarrollo de la competencia en Honduras, las alianzas y conflictos, así como el factor de supervivencia real, marcarán el desarrollo de la nueva temporada, que, según publicó Telecinco, promete ser una de las más seguidas con la integración de concursantes de distintos perfiles, incluidos los del ámbito deportivo, mediático y social.