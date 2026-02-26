Agencias

Frenkie de Jong estará entre 5 y 6 semanas de baja por una lesión muscular

El jugador y capitán del FC Barcelona Frenkie de Jong estará entre cinco y seis semanas de baja debido a una lesión muscular, en el bíceps distal de la pierna derecha, que ha sufrido este jueves en el entrenamiento del primer equipo blaugrana.

"El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se ha lesionado en el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana. Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas", anunció el club blaugrana en un comunicado.

De Jong no podrá jugar ya este fin de semana el importante partido de LaLiga EA Sports contra el Villarreal, este sábado (16-15 horas) en el Spotify Camp Nou, y podría pederse unos ocho partidos entre Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones.

Así, el técnico blaugrana, Hansi Flick, pierde para las próximas semanas una pieza clave en su esquema para el centro del campo. El neerlandés había disputado 31 partidos este curso y en el último, ante el Levante, marcó su primer gol de la temporada.

El '21' del Barça, con 290 partidos con la camiseta azulgrana, se encuentra tan solo a dos partidos de igualar a Phillip Cocu (292) como el neerlandés con más partidos en la historia del Barça. Aunque no se espera que vuelva hasta principios de abril según los mejores pronósticos.

