Enaire, pilotos y controladores analizan 5.000 observaciones en operaciones aéreas durante 2025

El Observatorio de Seguridad, Eficiencia y Sostenibilidad de las operaciones aéreas, constituido por Enaire, el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac) y la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (Aprocta), realizó cerca de 5.000 observaciones a lo largo de 2025 para mejorar los procedimientos de vuelo y la coordinación entre controladores y pilotos, siendo el tercer año consecutivo en el que se superan las 4.500 observaciones.

Desde su constitución en 2019, la entidad ha realizado cerca de 20.000 observaciones, destacando el papel de esta iniciativa para la elaboración de "la mayor base de datos de vuelos analizados en España".

En esta labor del año pasado participaron 53 pilotos observadores, a los que se sumarán 24 más este año, junto con 38 controladores aéreos de Enaire, coordinados por Aprocta.

Los pilotos participantes en el Observatorio han analizado de forma metódica y proporcionado un 'feedback' sobre las actuaciones realizadas por parte de Enaire en los últimos años en relación con el diseño del espacio aéreo y la mejora de los procedimientos operativos, tales como las actuaciones en los aeropuertos de Barcelona (Brain), Málaga (Midas), Gran Canaria (Hermes) y Madrid (Ambar).

De igual forma, gracias a la mejora del entendimiento mutuo entre pilotos y controladores, la calidad percibida por los pilotos del Observatorio en la provisión de los servicios de Navegación Aérea por parte de Enaire ha aumentado en los últimos años, donde casi un 95% de los pilotos considera el servicio como 'bueno' o 'muy bueno'.