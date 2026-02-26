Crónica del Real Madrid - Bayern Múnich, 93-70

Mientras se disputaba el cuarto inicial en el Movistar Arena y el marcador reflejaba un 19-12 favorable, el Real Madrid ya mostraba una clara superioridad en la Euroliga frente al Bayern Múnich. Varios jugadores del equipo local alcanzaron dobles dígitos en su valoración personal, lo que evidenció un planteamiento coral y efectivo que le permitió afianzarse entre los primeros puestos de la clasificación. Según publicó el medio de comunicación de referencia, esta actuación se produce poco después de una dura derrota del club blanco en la final de la Copa del Rey frente al Baskonia, lo que otorgó mayor valor al triunfo ante el club alemán.

De acuerdo con lo informado por la misma fuente, la jornada 29 de la Euroliga se celebró con la ausencia de Andreas Obst por parte del Bayern debido a un virus, circunstancia que influyó en el rendimiento del conjunto alemán. El Real Madrid, dirigido por Sergio Scariolo, quien fue recibido con silbidos en el pabellón, mostró solidez tanto en el juego interior como en el tiro exterior, situación que contribuyó a la contundente victoria por 93-70.

La primera parte quedó definida por un segundo cuarto en el que los madridistas ampliaron la distancia a veinte puntos (53-23 al descanso). Los triples de Mario Hezonja y Alberto Abalde, sumados a las asistencias de Facundo Campazzo hacia Edy Tavares, profundizaron la brecha frente al Bayern, según señala el medio. Trey Lyles y Gabriel Deck también aportaron en la anotación, mientras el Bayern se mostraba incapaz de contener las ofensivas rivales.

Siete jugadores del Real Madrid alcanzaron registros de dobles cifras en evaluación, lo que confirmó la profundidad de la plantilla en este partido. Mario Hezonja logró 16 puntos, acompañado por aportaciones notables de Trey Lyles (12 puntos) y Edy Tavares (11 puntos). Alberto Abalde, Andrés Feliz, Deck y Llull sumaron esfuerzos para consolidar el dominio sobre el rival alemán. El medio reportó que la rotación de jugadores también permitió el ingreso de Alex Len y la presencia de Sergio Llull, quien firmó varios triples en el tramo final.

En el Bayern Múnich, la ofensiva estuvo liderada por Justinian Jessup, con 17 puntos, mientras Wenyen Gabriel se unió con 10 puntos y Xavier Rathan-Mayes sumó 11 en su regreso a la cancha del Real Madrid. Sin embargo, el Bayern no encontró suficiente respuesta frente a la versatilidad blanca, viéndose afectados tanto por bajas médicas como por una energía menor en pista.

El Real Madrid mantuvo el control en el rebote y evitó la relajación en la mayor parte del encuentro. En el tercer cuarto la diferencia superó los 30 puntos (78-47), dejando escaso margen para el conjunto dirigido por Svetislav Pesic, que transitó el cierre del partido intentando maquillar el resultado. Los visitantes lograron reducir ligeramente la desventaja en el último cuarto al imponerse 15-23, pero la distancia acumulada resultó insalvable.

El medio detalló que el Real Madrid consolidó su decimoctava victoria europea de la temporada, afianzándose en el ‘Top 4’ de la Euroliga y despegándose en la parte alta de la tabla clasificatoria. Esta victoria permite al club blanco recobrar confianza tras los recientes tropiezos y perfilarse como candidato sólido en la competición continental.

En el aspecto técnico, los colegiados Javor, Vilius y Radojkovic arbitraron el encuentro, que se disputó ante 9.700 espectadores en el Movistar Arena. No se reportaron expulsiones durante el desarrollo del partido.

El desarrollo del encuentro también estuvo marcado por la ausencia de eliminados y por la gestión de minutos implementada por Scariolo, lo que posibilitó la participación de la totalidad de jugadores convocados. La aportación colectiva del Real Madrid y el control sobre las dos mitades de la cancha fueron claves para el desenlace del partido, como reflejaron los parciales de 19-12, 34-21, 25-14 y 15-23.

Según consignó el medio, la derrota del Bayern se sumó a la eliminación copera reciente, consolidando una racha negativa para el cuadro alemán. Entre las filas del Bayern, Johannes Voigtmann y Justinian Jessup intentaron responder en el perímetro, aunque su acierto resultó insuficiente ante la consistencia del conjunto local.

Los datos de este enfrentamiento destacan la profundidad de banquillo y la amplitud de recursos tácticos de los que dispuso el Real Madrid para expandir su ventaja y mantener el control de principio a fin. La respuesta ofrecida por el equipo español permitió dejar atrás la derrota sufrida en la final de la Copa del Rey, según publicó la fuente original.