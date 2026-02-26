Alsea eleva un 14% sus ventas en Europa, hasta los 1.125 millones de euros en 2025

El grupo mexicano Alsea, operador de restaurantes como Domino's Pizza, VIPS, Foster's Hollywood o Starbucks en España y América Latina, ha alcanzado unas ventas en Europa de 1.125 millones de euros en 2025, lo que supone un crecimiento del 14% respecto al mismo período del año anterior.

Si se excluye el efecto de tipo de cambio, las ventas crecieron un 3,9% impulsadas por el desempeño de los restaurantes de servicio completo, Domino's Pizza y Starbucks en España, y solo parcialmente mitigadas por la debilidad en los mercados de Francia y Países Bajos.

En concreto, las ventas mismas tiendas (VMT) -a perímetro comparable- en esta región registraron un crecimiento del 3,1% en el segmento de restaurantes de servicio completo, mientras que en el segmento de comida rápida se incrementaron en un 2,6% y en Starbuck el alza fue del 0,5%.

Por otra parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 154.300 millones de euros en 2025.

La compañía abrió 1.416 unidades en Europa, de las cuales 1.087 tuvieron lugar en España, 265 en Francia, 95 en Países Bajos, 33 en Bélgica, 32 en Portugal y 4 en Luxemburgo.

En el cuarto trimestre del ejercicio, las ventas de Alsea en Europa alcanzaron los 301,4 millones de euros, lo que supone un alza del 5% respecto al mismo período del año anterior, y el Ebitda ajustado se situó en los 50,5 millones de euros.

El grupo ha resaltado que Europa "mantuvo una contribución relevante" a su desempeño consolidado, impulsada por la fortaleza de sus principales marcas y la consolidación del canal digital.

"En Europa, España se mantuvo resiliente, gracias a propuestas de valor como el Plato Perfecto y las Tortitas Navideñas en Vips, Menú del Día y Burger Gourmet en Foster's Hollywood, así como la innovación de las pastas en Ginos", apuntó el director general de Alsea, Christian Gurría.

RESULTADOS GLOBALES

A nivel global, las ventas totales de Alsea aumentaron un 9,1% en 2025 y un 0,5% en el cuarto trimestre del ejercicio. Si se excluye el efecto del tipo de cambio, el crecimiento fue del 9,2% en el año y del 12% en el cuarto trimestre.

El beneficio neto aumentó un 88,7% en el año, hasta situarse en los 2.564 millones de pesos (126 millones de euros) y un 32% en el cuarto trimestre, hasta alcanzar los 812 millones de pesos (39,9 millones de euros).

Alsea registró unas ventas digitales de 30.500 millones de pesos (1.500 millones de euros) en el año y abrió 169 unidades durante el ejercicio 2025.