Gonzalo Pérez de Vargas vuelve con los 'Hispanos' para el doble amistoso ante Francia

El seleccionador nacional masculino de balonmano, Jordi Ribera, facilitó este martes la lista de convocados para el doble amistoso contra Francia del próximo mes de marzo, con la principal novedad del regreso del portero Gonzalo Pérez de Vargas.

El toledano sufrió una grave lesión de rodilla hace un año y pudo volver a jugar ya el pasado mes de noviembre con su nuevo equipo, el THW Kiel alemán, aunque el técnico del combinado nacional no le incluyó en la lista para el Europeo de principios de este 2026.

Ahora, con más ritmo de competición, Pérez de Vargas vuelve con los 'Hispanos' para compartir portería con Sergey Hernández (Magdeburgo) en una convocatoria de 17 jugadores con otras novedades respecto a la pasada cita continental como las del lateral Petar Cikusa (FC Barcelona), que también regresa, los extremos Antonio Martínez (HC Porto) y Pablo Guijarro (BM Granollers), y el pivote Antonio Bazán (FC Barcelona).

El combinado español se concentrará el domingo 15 de marzo en Madrid para desplazarse al día siguiente a la localidad francesa de Le Mans, donde se medirá a Francia el jueves 19 (20.00 horas) en el primero de los dos amistosos previstos. Posteriormente, regresará a España para viajar hasta Ciudad Real, sede del segundo duelo el domingo 22 (13.30) en el Quijote Arena.

Jordi Ribera valora esta próxima actividad co "muy exigente", con dos partidos que les van a "obligar al máximo". "Siempre intentamos buscar actividades que obliguen a la selección a esforzarse al máximo y que sirvan como un buen test para todos los jugadores", remarcó en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

El técnico recordó que estos partidos ante Francia son "un clásico" y que en una lista "siempre hay un bloque que se mantiene y luego algunos jugadores que entran para tener esta oportunidad". "Que sepan que, si mejoran su rendimiento y tienen una buena progresión, las puertas siempre pueden estar abiertas", advirtió.

--LISTA DE CONVOCADOS.

-Portería: Sergey Hernández (SC Magdeburg) y Gonzalo Pérez de Vargas (THW Kiel).

-Centrales: Ian Tarrafeta (HBC Nantes) y Petar Cikusa (FC Barcelona).

-Laterales: Imanol Garciandia (Pick Szeged), Marcos Fis (BM Granollers), Álex Dujshebaev (Lomza Vive Kielce), Agustín Casado (HB Montpellier), Antonio Serradilla (HB Stuttgart) y Jan Gurri (Sporting Lisboa).

-Extremos: Antonio Martínez (HC Porto), Kauldi Odriozola (HBC Nantes), Ian Barrufet (FC Barcelona) y Pablo Guijarro (BM Granollers).

-Pivotes: Antonio Bazán (FC Barcelona), Víctor Romero (Sporting Lisboa) y Abel Serdio (Orlen Wisla Plock).

EuropaPress

