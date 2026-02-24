Desciende un 11% el trasplante pulmonar en España, que mantiene su liderazgo internacional en 2025

En 2024, España acumuló cerca de uno de cada cuatro trasplantes pulmonares realizados en Europa, superando en cifras a países como Canadá y Austria y reforzando su posición como referente internacional, según declaró el doctor Víctor Manuel Mora, neumólogo y miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Esta información se difunde con motivo del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, celebrado el 27 de febrero, y se enmarca en la publicación de los últimos datos oficiales por parte de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). A pesar de que los trasplantes pulmonares efectuados en España descendieron un 11 por ciento en 2025 respecto a 2024, el país mantiene su liderazgo mundial en este ámbito.

Según consignó SEPAR, el descenso experimentado no se interpreta como una señal de pérdida de capacidad, sino que corresponde a una estabilización tras periodos de actividad trasplantadora especialmente intensos. El organismo subrayó que, al analizar los datos en series temporales amplias, se evidencia una tendencia de crecimiento sostenido que refuerza el protagonismo de España tanto en la donación de órganos como en la obtención de resultados clínicos favorables en el trasplante pulmonar. El doctor Mora afirmó que este comportamiento obedece a la dinámica cíclica propia de las listas de espera y a variaciones habituales tras alcanzar máximos históricos en años previos.

En declaraciones recogidas por la agencia, el especialista recordó que el trasplante pulmonar constituye la única respuesta terapéutica para una parte considerable de los pacientes con enfermedades pulmonares avanzadas, entre las que figuran la fibrosis pulmonar, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en fases terminales o determinadas patologías poco frecuentes. Ante este escenario, la SEPAR remarcó la trascendencia de preservar y fortalecer tanto el proceso de donación de órganos como la coordinación entre los equipos asistenciales, además de garantizar la igualdad en el acceso a esta alternativa de tratamiento en todo el territorio español.

Los datos relevados por la ONT confirman que, pese al ajuste en la cifra de intervenciones registrado en 2025, España se consolida como uno de los países que lideran el trasplante pulmonar en el ámbito europeo y mundial, acaparando una cuarta parte del total de estos procedimientos efectuados en Europa. De acuerdo con la SEPAR, la evolución a largo plazo de la actividad trasplantadora en el país evidencia una progresión sostenida, apoyada tanto en el crecimiento cuantitativo como en la mejora continua de los resultados clínicos obtenidos en los pacientes intervenidos.

El informe publicado por la SEPAR insistió en la necesidad de mantener políticas activas que faciliten la donación de órganos, con el objetivo de responder a la demanda de la población que aguarda un trasplante pulmonar. La sociedad científica puso especial énfasis en que la equidad de acceso a estos tratamientos debe profesionalizarse y coordinarse de modo homogéneo en todo el país, para evitar disparidades territoriales y asegurar que todos los pacientes con indicación de trasplante tengan las mismas oportunidades.

El comportamiento cíclico observado en la actividad trasplantadora es interpretado por SEPAR como parte habitual del funcionamiento del sistema, con ajustes en los números anuales que, a largo plazo, no alteran la tendencia general al alza. Según el medio, la estabilización tras máximos históricos implica una capacidad sostenida y consolidación del modelo español, lo que mantiene a España entre los líderes internacionales tanto en número de intervenciones como en calidad de los resultados clínicos.