Cuerpo asegura que el 60% de los productos españoles pagan hoy menos aranceles que con el acuerdo UE-EEUU

Carlos Cuerpo, titular de Economía, Comercio y Empresa, precisó que alrededor del 60% de los productos exportados desde España hacia Estados Unidos afrontan en la actualidad tarifas arancelarias inferiores a las que se aplicaban bajo el marco del acuerdo bilateral entre la Unión Europea y EE UU, acuerdo cuya base jurídica ha sido recientemente invalidada por el Tribunal Supremo estadounidense. Según detalló Europa Press, el ministro reconoció que esa mejora es provisional, ya que Washington prepara la implementación de nuevos gravámenes, lo que genera un panorama de incertidumbre para los exportadores españoles.

El medio Europa Press destacó, en declaraciones del ministro a Onda Cero, que el promedio de los aranceles que gravan productos españoles en Estados Unidos se sitúa ahora en el 12,6%, respecto al 14,4% vigente cuando regía el acuerdo entre la UE y el país norteamericano. Cuerpo indicó que este descenso beneficia directamente a una mayoría de exportadores, aunque advirtió que esta situación podría revertirse en breve plazo si prosperan nuevas medidas fiscales anunciadas por la administración estadounidense.

El funcionario aseguró que el gobierno estadounidense, liderado por el presidente Donald Trump, lanzará desde esta medianoche un nuevo arancel del 10%, que se añade a los aranceles ya vigentes tras la imposición de tarifas recíprocas desde abril del año pasado. "Un 10% más el arancel pre-Trump. Eso es lo que entra en vigor a partir de las 12 de la noche hora estadounidense de hoy", comunicó Cuerpo, recopiló Europa Press. El responsable de la cartera económica precisó que esta subida impactará de forma directa en los productos españoles que se encuadran en las categorías sujetas a dichas barreras.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, el análisis del ministro establece una distribución de la afectación: cerca del 60% de los productos españoles se encuentran "ligeramente mejor" respecto al régimen arancelario anterior; aproximadamente el 10% encaran un escenario "ligeramente peor", y el 30% restante permanece "más o menos igual". Esta distinción responde, indicó, a la diversidad de tratamientos arancelarios que tenían los países bajo los diferentes acuerdos previos firmados con Estados Unidos.

Al ampliar sobre el contexto internacional, Cuerpo señaló que determinadas naciones —como China o Brasil— resultan beneficiadas por el ajuste temporal introducido tras el fallo judicial estadounidense, ya que en varios casos contaban con aranceles más elevados antes del cambio legal. No obstante, subrayó que estos efectos positivos se perciben como temporales porque, según declaró a Europa Press, la administración norteamericana está ultimando nuevas modalidades legales para volver a establecer los niveles de protección anteriores.

El titular de Economía manifestó que el objetivo del gobierno español es regresar a la situación que precedía los aranceles instaurados en abril del año pasado, lo que permitiría reducir las barreras comerciales y eliminar la fragmentación en el comercio internacional. Cuerpo explicó que las restricciones arancelarias introducidas en 2025 han impactado el volumen de exportaciones globales a Estados Unidos, incluidas las españolas, según recogió Europa Press.

El ministro también apuntó a la volatilidad normativa como el principal desafío para las empresas de exportación, ya que los cambios constantes en la política comercial estadounidense impiden una planificación estable. "El problema de las empresas españolas es la ‘incertidumbre’ ante esta situación, el hecho de que se está cambiando la portería en todo momento", afirmó Cuerpo. Europa Press reflejó esta preocupación, destacando que la perspectiva de que se modifiquen las condiciones cada pocos meses dificulta las estrategias de internacionalización de las firmas nacionales.

En sus declaraciones, Cuerpo reiteró que varios estudios respaldan el impacto transitorio de las actuales rebajas arancelarias, al tiempo que anticipó nuevas acciones regulatorias por parte de Washington. Además, insistió en la importancia de avanzar hacia un marco que ofrezca previsibilidad, menor número de barreras y mayores oportunidades para los productos españoles, postura que el gobierno español mantiene en sus interlocuciones tanto con la UE como con Estados Unidos.