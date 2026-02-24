Aursnes: "En general, tratar a alguien por el color de su piel es inaceptable"

Durante la intervención ante los medios, Fredrik Aursnes evitó referirse a situaciones específicas que generaron polémica en los días previos, incluyendo el caso de su compañero Gianluca Prestianni, suspendido de forma provisional por la UEFA tras acusaciones de insultos racistas durante un reciente partido. Según informó Europa Press, el centrocampista noruego del SL Benfica reafirmó el rechazo del equipo a cualquier manifestación discriminatoria y subrayó su posición ante actitudes racistas, al destacar que “en general, no debería haber espacio para el racismo en ningún sitio, si cualquiera tratara a cualquiera de manera diferente por tener otro color de piel es totalmente inaceptable”.

Aursnes realizó estas declaraciones durante la rueda de prensa previa al partido entre el Real Madrid y el Benfica, que tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu. El futbolista indicó que no comentaría aspectos relacionados con Prestianni, sobre quien pesan las acusaciones realizadas por Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid. Vinícius denunció públicamente que el jugador argentino habría proferido insultos de carácter racista en el encuentro de ida de los 'playoffs', después del cual la UEFA decidió suspender provisionalmente a Prestianni mientras se investiga el caso.

En relación al ambiente y la relación con los futbolistas del Real Madrid, Aursnes aseguró que no le ha molestado “nada” de sus rivales y que el grupo se ha mantenido unido durante la semana. Según consignó Europa Press, el jugador noruego explicó que la plantilla del Benfica “ha intentado ser una piña, estar juntos” y se mostró confiado de cara al encuentro. Añadió que “estamos listos para mañana, con el firme convencimiento de que podemos ganar. Tenemos que tratar de permanecer juntos como grupo”.

Sobre el impacto de la suspensión de Prestianni y cómo esto afectaría la estrategia del Benfica, Aursnes afirmó que desconoce quién ocupará su posición, pero no considera que ello altere de forma sustancial el plan de partido. Dijo: “No sé quién jugará en su posición. No creo que el plan de partido cambie demasiado independientemente de quién juegue”.

El futbolista noruego calificó el Santiago Bernabéu como “algo especial” para disputar un partido, al tiempo que insistió en que la preparación para el choque contra el Real Madrid se había desarrollado “lo más normal posible” dentro del grupo, manteniendo el convencimiento de que pueden salir victoriosos. Según reportó Europa Press, el mediocentro enfatizó que el equipo está motivado por su situación deportiva: “Nos motiva para mañana, sin duda. No nos hemos rendido en la Liga, es complicado y mañana es una final, tenemos que ganar en un estadio muy complicado contra un equipo increíble. Creemos que somos capaces de hacerlo”.

En sus respuestas, Aursnes reiteró de manera constante que el compromiso del Benfica con los valores de igualdad permanecía firme, evitando cualquier interpretación ambigua sobre la posición del club ante conductas racistas. Mantuvo la postura de que no corresponde discutir casos particulares frente a la prensa y prefirió centrar su discurso en el valor del colectivo y la disposición del equipo para enfrentar al conjunto madridista.

De acuerdo con Europa Press, la conferencia de prensa se desarrolló ante una fuerte expectativa por parte de los medios, en el contexto de la polémica que rodea al fútbol europeo por los recientes casos de comportamientos discriminatorios. Aursnes optó por trasladar el foco hacia la importancia del encuentro deportivo y el enfoque del Benfica en superar la eliminatoria. No se refirió a más detalles sobre las investigaciones de la UEFA ni sobre posibles repercusiones disciplinarias para su club o sus compañeros.

El partido, que se jugará en el Santiago Bernabéu, representa una oportunidad clave para ambos equipos en la competición, y el ambiente previo ha estado marcado por discusiones sobre el racismo en el fútbol. Según Europa Press, los comentarios de Aursnes se inscriben dentro de una tendencia creciente de jugadores y clubes que reafirman públicamente su compromiso con la lucha contra todo tipo de discriminación, aunque el noruego insistió en que el enfoque principal del grupo de cara a este partido decisivo es el rendimiento deportivo y la cohesión interna.