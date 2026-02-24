Anabel Pantoja, su airada reacción al escuchar el nombre de su tía Isabel y de su primo Kiko Rivera

En la celebración del aniversario de la firma de automóviles OMODA & JAECOO en Madrid, Anabel Pantoja optó por cortar de raíz cualquier conversación relacionada con los problemas financieros de su tía Isabel Pantoja y la vida sentimental de su primo Kiko Rivera. La influencer, presente en el evento tras participar junto a su prima Isa Pantoja en una presentación de la nueva temporada de ‘Los Bridgerton’ organizada por Netflix en el Casino de Madrid, mostró incomodidad cuando se le consultó por asuntos familiares delicados, y decidió terminar abruptamente la entrevista al escuchar estas preguntas, según publicó el medio.

De acuerdo con la información consignada por el medio, Anabel aprovechó su paso por la capital para sumarse a la fiesta, donde coincidió con otros personajes conocidos como Sofía Suescun, Madame de Rosa e Iván González. Durante sus declaraciones, mantuvo el foco en su propio presente, caracterizado por nuevos proyectos profesionales y por una vida personal que describió como tranquila y feliz en Canarias, lejos de la atención permanente de los medios. La influencer expresó que se siente muy contenta y explicó que compagina sus compromisos laborales entre Madrid y Canarias por la presencia de su hija pequeña. “Se vienen un montón de cosas y estoy súper contenta y súper feliz. Las cositas van saliendo y voy a estar mucho en Madrid, pero tengo que hacerlo poco a poco porque tengo a mi hija en casa y me tengo que dividir”, indicó Anabel, según detalló el medio. También mencionó la importancia de la tecnología para mantener el contacto con su hija cuando se encuentra fuera: “la puedo ver por videollamada que es una cosa bastante importante”.

Sobre su relación sentimental con David Rodríguez, Anabel aseguró estar atravesando una etapa estable y desmintió los rumores recientes sobre una posible crisis. En declaraciones recogidas por el medio, manifestó: “La gente no apostaba por nuestro amor, no daban un duro por David y de hecho rompo todas las semanas con él... Yo no me canso, ya todo lo que se dice... yo ya tengo otros problemas, me canso ya por otras cosas”. La influencer, además, destacó el bienestar que siente junto a su pareja y su hija Alma, quien recientemente cumplió 15 meses.

En el plano profesional, aunque prefirió no dar detalles específicos sobre sus próximos pasos, dejó entrever que están en marcha varios proyectos relevantes. Informó que viajará con frecuencia entre Madrid y Canarias para atender tanto compromisos laborales como su vida familiar. “Lo llevo bien porque todo lo que viene es bueno. Unos días en Madrid y otros en Canarias, así la temperatura te calma”, comentó, en alusión a las diferencias climáticas y a la tranquilidad que siente en su residencia habitual.

La relación con su prima Isa Pantoja también fue tema de conversación. Según publicó el medio, Anabel mostró orgullo ante el desempeño de Isa y Asraf en el formato televisivo ‘Decomasters’. “Estoy muy contenta por ellos”, expresó, y señaló entre bromas que no les ha pedido ayuda para reformas en su hogar debido al intenso trabajo que ya han realizado en el programa.

La dinámica de la entrevista experimentó un giro cuando surgieron preguntas sobre otros miembros de la familia Pantoja. Ante la consulta por los desafíos económicos de Isabel Pantoja, así como por el actual vínculo de Kiko Rivera con su nueva pareja, Lola García, Anabel interrumpió la conversación y optó por finalizar la charla: “He venido aquí para hablar de... ya. Bueno, gracias. Encantada, adiós, adiós”, según consignó el medio. Este gesto evidenció su decisión de no abordar cuestiones relacionadas con estos integrantes de su entorno familiar.

El evento al que asistió Anabel precedió a su aparición en la presentación del baile de máscaras de ‘Los Bridgerton’, donde compartió protagonismo junto a Isa Pantoja y los actores Luke Thompson, Yerin Ha y Hannah Dodd. La presencia de celebridades e influencers en ambas ocasiones acaparó la atención mediática, pero Anabel eligió centrarse en sus proyectos y en su entorno más inmediato, sin hacer declaraciones sobre las situaciones que rodean a su familia.

En el transcurso de la conversación, el medio informó que la influencer mantuvo una actitud abierta respecto a su día a día y sus proyectos, pero se mostró reservada y firme al delimitar los temas sobre los que prefirió no pronunciarse. La decisión de zanjar la entrevista al abordar asuntos familiares subraya su intención de mantener en privado ciertos aspectos de la vida de los Pantoja, según reportó el medio.