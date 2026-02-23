Registrado un terremoto de magnitud 6,8 en el noreste de Malasia

El Departamento Meteorológico de Malasia aseguró que no existe amenaza de tsunami y se mantiene la vigilancia sobre la situación tras el sismo que ocurrió a 49 kilómetros de Kudat, en el estado de Sabah, en la isla de Borneo. Según informó el propio organismo en un comunicado, el terremoto se registró con una magnitud de 6,8 en la escala de Richter y una profundidad del hipocentro de 678 kilómetros, sin que se hayan confirmado víctimas hasta el momento.

De acuerdo con la información publicada por el Departamento Meteorológico en sus redes sociales y consignada por diversos medios, los temblores resultaron perceptibles no solo en la región de Sabah, sino también en áreas de Sarawak y en la parte peninsular de Malasia. El organismo enfatizó que, hasta el presente, no existen reportes de víctimas mortales asociadas al sismo, ni de daños materiales notables.

El comunicado oficial detalla que la magnitud del sismo y la peculiaridad de su profundidad no justifican la emisión de una alerta por tsunami para las costas de Malasia. El organismo meteorológico señaló: “No hay amenaza de tsunami para Malasia”, y añadió que seguirá atentos a posibles desarrollos posteriores.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) actualizó posteriormente su reporte, incrementando la magnitud del terremoto a 7,1 en la escala de Richter y precisando que el hipocentro se localizó a 620 kilómetros de profundidad. Tanto el USGS como el Departamento Meteorológico de Malasia coincidieron en que el epicentro del movimiento telúrico se situó en las cercanías de Kudat, al norte de las costas del estado de Sabah.

El medio oficial malasio explicó que, debido a la considerable profundidad del sismo, la energía de la onda sísmica se dispersó, haciéndose perceptible en un área geográfica amplia, que incluyó tanto Sabah y Sarawak como partes de la península, pero reduciendo el potencial destructivo en la superficie. Las autoridades meteorológicas remarcaron la naturaleza inusual del evento al tratarse de un sismo de gran magnitud y considerable profundidad.

Así, tanto el Departamento Meteorológico de Malasia como el USGS continúan evaluando la información disponible, actualizando datos sobre posibles réplicas, y reiteraron la ausencia de peligro inminente para la población malasia. El Departamento Meteorológico ha pedido a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales y ha recalcado que proseguirán con la vigilancia del área afectada, sin advertir, hasta ahora, de nuevos desarrollos relevantes.

El seguimiento que realiza el organismo meteorológico malasio responde al protocolo habitual en este tipo de fenómenos, proporcionando información periódica y puntual sobre la evolución de la situación, tal como han publicado en sus canales institucionales y según han reiterado medios internacionales.