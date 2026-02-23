Agencias

Los españoles Rafael Pérez, Baba Tree Master Weavers y Álvaro Catalán de Ocón, finalistas del Craft Prize de Loewe

Más de cinco mil candidaturas provenientes de 133 países fueron evaluadas por especialistas, resultando en una selección de treinta artistas que mostrarán sus obras en Singapur, donde la organización revelará el premio principal y dos menciones en mayo

El grupo de artistas finalistas expone sus trabajos en la Galería Nacional de Singapur inmediatamente después del anuncio, con una muestra que se extiende desde el 13 de mayo hasta el 14 de junio. De acuerdo con la información publicada por la Fundación Loewe, la organización del Craft Prize revelará al ganador y las dos menciones especiales el 12 de mayo, culminando un proceso de selección que comenzó varios meses antes con la recepción de más de 5.100 candidaturas.

Según detalló la Fundación Loewe, artistas de 133 países enviaron sus propuestas para optar al Craft Prize. El medio reportó que el comité de evaluación, compuesto por especialistas en diversas disciplinas, tuvo la tarea de analizar miles de obras que representan medios como cerámica, carpintería, textil, mobiliario, vidrio, metales, joyería y encuadernación. De este amplio grupo, solo treinta creadores resultaron seleccionados para exhibir en Singapur.

Entre las personas finalistas seleccionadas para la edición de 2026 destacan los españoles Baba Tree Master Weavers en colaboración con Álvaro Catalán de Ocón y Rafael Pérez Fernández. Ambos consiguieron posicionarse en el grupo de artistas provenientes de diecinueve países. El proceso de selección, según consignó la Fundación Loewe, reconoce la diversidad geográfica y la calidad técnica de los trabajos presentados.

La lista de finalistas incluye creadores como Jobe Burns del Reino Unido; Soohyun Chou, Jong In Lee, Somyeong Lee, Jieun Park y Coco Sung de Corea del Sur; Morten Lobner Espersen de Dinamarca; Liam Fleming de Australia; Oskar Gustafsson de Suecia; Susan Halls también del Reino Unido; Gjertrud Hals de Noruega; Chia-Chen Hsieh de Taiwán; Adelene Koh de Singapur; Maria Koshenkova de Dinamarca; Misako Nakahira y Nobuyuki Tanaka de Japón; Fadekemi Ogunsanya de Nigeria; Dorothea Prühl de Alemania; Kirstie Rea de Australia; Vivi Rosa de Brasil; Hervé Sabin de Haití; Xanthe Somers de Zimbabue; Graziano Visintin de Italia; Rayah Wauters de Bélgica; Nan Wei de China; Jane Yang-D'Haene de Estados Unidos y Ayano Yoshizumi de Japón. Según publicó la Fundación Loewe, Corea del Sur se destaca al contar con seis personas seleccionadas entre los finalistas, siendo el país con mayor representación en esta edición.

El Craft Prize de la Fundación Loewe reconoce el trabajo artesanal contemporáneo a nivel internacional y se consolida como un espacio de difusión para artistas dedicados al diseño y la creación de objetos utilitarios o decorativos. Según consignó la organización, este premio busca apoyar y visibilizar a quienes desarrollan oficios tradicionales aplicados a la creación contemporánea, fomentando la preservación y evolución de habilidades manuales.

La exhibición programada en la Galería Nacional de Singapur ofrece al público la oportunidad de observar las creaciones de los treinta finalistas y pone en valor la diversidad de técnicas y materiales empleados. De acuerdo con la Fundación Loewe, el evento también pretende crear redes entre los participantes e incentivar la colaboración entre artistas de diferentes culturas.

Cada edición del Craft Prize registra miles de postulaciones y reúne a especialistas para evaluar la innovación, la destreza artesanal y la originalidad de las piezas. El anuncio del ganador y las menciones especiales el 12 de mayo marcará el cierre de una edición que se caracteriza por la amplia participación internacional y la variedad de disciplinas representadas.

