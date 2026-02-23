Los aeropuertos de EEUU suspenden la mayoría de sus vuelos a lo largo de la costa este por tormenta de nieve

Los aeropuertos de la costa este de Estados Unidos, incluidos los de Nueva York y Boston, han cancelado la gran mayoría de sus vuelos como consecuencia de una fuerte tormenta de nieve que azota la región.

En concreto, en la madrugada, hora local, se habían suspendido más de 5.300 operaciones con origen, destino o dentro del país al comienzo de la semana, según datos de FlightAware, recogidos por 'Bloomberg'.

Aeropuertos como el de LaGuardia en Nueva York han suprimido el 98% de los vuelos, mientras que el John F. Kennedy ha hecho lo propio con el 88% de sus operaciones. Por su parte, el aeródromo Logan de Boston ha cancelado el 93% de los servicios programados y el de Filadelfia ha suspendido el 83%.

La aerolínea Delta Air Lines ha anunciado que prevé suspender las operaciones en LaGuardia, JFK y Boston Logan hasta el martes, al tiempo que advierte de una interrupción más generalizada en toda la costa este.

Las autoridades aeroportuarias han instado a los pasajeros a que confirmen con las aerolíneas el estado de sus vuelos antes de desplazarse al aeropuerto.

Se esperan importantes nevadas de hasta 75 centímetros en algunas zonas de la costa este, con las más intensas entre la noche del domingo y la mañana del lunes, según el Servicio Meteorológico Nacional, lo que imposibilitará los desplazamientos.