Kallas explorará con los 27 levantar las sanciones a Delcy Rodríguez tras proponerlo España

En una rueda de prensa ofrecida luego de la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea celebrada en Bruselas, Kaja Kallas manifestó que la Comisión Europea estudiará la posibilidad de eliminar las sanciones impuestas a Delcy Rodríguez. Según informó el medio, la alta representante de la UE para Política Exterior explicó que aún no existe una propuesta definitiva, aunque el bloque prevé revisar el enfoque general de sus relaciones con las autoridades venezolanas. La noticia principal surge luego de la intervención del Gobierno de España, que solicitó oficialmente a los demás Estados miembros la retirada de estas medidas restrictivas como reacción a la reciente aprobación de la ley de amnistía en Venezuela.

El medio detalló que el titular de Exteriores, José Manuel Albares, planteó en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de la UE que se suspendan las sanciones contra Rodríguez, que actualmente ocupa la presidencia de Venezuela, como un reconocimiento a las acciones tomadas por Caracas con la aprobación de la citada ley. Albares argumentó que “es un poco chocante que la actual presidenta mantenga unas sanciones que vienen arrastradas del momento en que era vicepresidenta. Porque precisamente para mantener ese diálogo la UE prácticamente nunca sanciona ni al presidente ni al ministro de Exteriores”.

De acuerdo con el medio que publicó la información, las sanciones comunitarias en cuestión se dirigieron anteriormente a Delcy Rodríguez durante su etapa como vicepresidenta de Venezuela. La Comisión Europea, de progresar la propuesta, trabajará para revisar la situación personal de Rodríguez y replantear la política de la UE respecto al marco institucional venezolano en un sentido más amplio.

El anuncio de Kaja Kallas representa un cambio en la aproximación europea hacia Venezuela, motivado por la iniciativa española y por la aprobación de la ley de amnistía en el país sudamericano. El gesto apunta a favorecer el diálogo con las autoridades de Caracas y a propiciar una reorientación generalizada de la relación entre la Unión Europea y Venezuela.

El medio reportó que, aunque la propuesta concreta no se encuentra aún sobre la mesa, la Comisión Europea asumió el compromiso de trabajar en este asunto, y se espera que los 27 Estados miembros discutan próximamente la posibilidad de levantar las sanciones impuestas a Rodríguez. Esta medida todavía requiere consenso dentro del bloque para su implementación.

Albares, al explicar su motivación ante los medios antes de ingresar al encuentro ministerial, insistió en la importancia de eliminar obstáculos que dificulten el diálogo institucional. El funcionario español subrayó la necesidad de que la UE ajuste sus políticas de sanciones cuando los avances políticos lo permitan, añadiendo que la propia tradición europea tiende a no sancionar a jefes de Estado o titulares de Exteriores como método para no cerrar canales diplomáticos.

El medio consignó, además, que la discusión sobre las sanciones a Delcy Rodríguez se da en un contexto de recomposición de relaciones entre Bruselas y Caracas, tras la reciente ley que otorga amnistía a opositores y funcionarios venezolanos. Esta decisión se enmarca en un proceso más amplio de reconsideración de la política exterior europea hacia Venezuela.

El procedimiento interno de la UE requiere que cualquier cambio en el régimen de sanciones sea avalado por el consenso de los Veintisiete, lo que implica futuras rondas de negociación y análisis dentro de las estructuras comunitarias. La jefa de la diplomacia europea remarcó que el objetivo consiste en garantizar que la relación con Venezuela se base en criterios adaptados a la coyuntura política actual.

La propuesta presentada por España marca un punto de inflexión respecto a la estrategia mantenida en años previos, en los que las restricciones personales a altos cargos venezolanos formaban parte de las respuestas comunitarias a la situación política en ese país. Ahora, el contexto generado por la aprobación de la ley de amnistía y la voluntad de diálogo promueven una revisión de esas políticas, de acuerdo con la información publicada por el medio.