Ivonne Reyes, Marisa Jara, o Gerard Arias. Nuevos y potentes nombres para el cásting de 'Supervivientes 2026'

A falta de 10 días para el gran estreno de 'Supervivientes 2026', en la que una de las grandes novedades es el fichaje de María Lamela como sustituta de Laura Madrueño desde Honduras, Mediaset continúa revelando los nombres de los famosos que se lanzarán del helicóptero de esta nueva y esperadísima edición del reality estrella de la cadena, al frente del que estará una vez más Jorge Javier Vázquez. ¡La lista de los confirmados hasta el momento -y ya van 11- a continuación!

1. Gabriela Guillén. La ex de Bertín Osborne participará en su primer reality, dispuesta a demostrar que es toda una guerrera y mucho más que la madre del hijo menor del presentador.

2. Alberto Ávila. El atleta paralímpico, cuya especialidad son las pruebas de velocidad de 100 y 200 metros, llega a los Cayos Cochinos para "reventar todos los estereotipos" y descubrir que las personas con discapacidad "también podemos hacer historia". De momento, ya lo ha hecho, puesto que es el primer concursante sin una pierna en todas las ediciones del programa.

3. Claudia Chacón. Después de convertise en una de las grandes protagonistas de la última edición de 'La isla de las tentaciones', la ex de Gilbert se pone a prueba en 'Supervivientes' dispuesta a seguir dando mucho que hablar y que la audiencia la conozca en las condiciones más extremas.

4. Álex de la Croix. La polifacética artista afronta esta aventura con ilusión y muchas ganas, ya que como confiesa participar en 'Supervivientes' era uno de los sueños de su vida tras recorrer el mundo en 'Pekín Express' en la edición de HBO Max presentada por Miguel Ángel Muñoz.

5. Paola Olmedo. La exmujer de José María Almoguera -con el que está enfrentada por su divorcio, que el hijo de Carmen Borrego se niega a firmar hasta que le devuelva una cantidad económica que le debe- da el salto definitivo a la fama (a pesar de que en un primer momento aseguró que quería ser anónima) lanzándose a la aventura más extrema y dura de la pequeña pantalla.

6. Alba Paul. El universo influencer -representado en otras ediciones por Pelayo Díaz o Jonan Wiergo- cumple su cuota esta edición con la participación de la pareja de Dulceida: "Esto es la locura más grande que voy a vivir, pero es que necesito hacerlo. Soy una persona súper competitiva, mujer de carácter y nada, que quiero ponerme a prueba. Así que nos vemos en Honduras", ha expresado en su vídeo de presentación.

7. Maica Benedicto. No hay dos sin tres (realities) y tras su paso por 'GH' y 'GH DÚO', la joven -que no olvidmeos que es una obsesa de la limpieza y que no soporta la suciedad ni los bichos- nos regalará grandes momentos intentando sobrevivir en un lugar tan 'inhóspito' como los Cayos Cochinos, donde ya ha dejado claro que no piensa alimentarse de pescado crudo.

8. Ivonne Reyes. Alejada del foco mediático en los últimos meses, la venezolana reaparece por todo lo alto como concursante de 'Supervivientes 2026' después de años rumoreándose sobre su participación. "Estoy muy nerviosa y eso se nota" ha confesado, emocionada con esta aventura que podría marcar un antes y un después para ella a nivel profesional tras su guerra mediática contra Pepe Navarro.

9. Marisa Jara. La modelo andaluza ha decidido concursar en el reality "para demostrarme a mí misma que puedo enfrentarme a mis miedos, como el vértigo, salir de mi zona de confort y crecer a nivel personal". Lo que más echará de menos, como ha revelado, a su hijo Tomás, de 3 años.

10. Gerard Arias. El concursante de 'La isla de las tentaciones' se reencontrará en Honduras con Claudia Chacón tras protagonizar un comentadísimo romance en la última edición del reality en su regreso como tentador tras su breve paso por el programa en 2025 con la que era su novia Alba Rodríguez.

11. Ingrid Betancor. La periodista y creadora de contenido es la última confirmada hasta el momento. Como ha revelado en su vídeo de presentación, va a ponerse a prueba consigo misma porque le gusta tenerlo todo controlado y allí demasiadas cosas escaparán de su control.