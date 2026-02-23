El Mallorca destituye a Jagoba Arrasate

Tras haber sufrido su tercera derrota consecutiva ante el RC Celta con un marcador de 2-0 en ABANCA Balaídos, el RCD Mallorca se encuentra actualmente en la antepenúltima posición de la clasificación de LaLiga EA Sports, a solo un punto de distancia de la salvación y dentro de la zona de descenso. De acuerdo con lo publicado por el propio RCD Mallorca y recogido por medios especializados, el club tomó la decisión de destituir a Jagoba Arrasate como entrenador del primer equipo, motivado por la necesidad de revertir la racha de resultados negativos y afrontar el tramo restante de la temporada con nuevas garantías deportivas.

Según informó el club balear, la decisión de poner fin a la etapa de Arrasate en el banquillo se tomó tras un análisis de la situación actual, con el objetivo de abrir una nueva fase que permita al Mallorca mejorar su desempeño y asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. “El RCD Mallorca da por finalizada la etapa de Jagoba Arrasate como entrenador del primer equipo. La decisión, adoptada tras un análisis de la situación deportiva, responde a la voluntad del club de abrir una nueva etapa con el objetivo de revertir la dinámica actual y afrontar con las máximas garantías los retos que restan de temporada”, señaló la entidad en un comunicado oficial citado por diversas plataformas de noticias.

El técnico vasco Jagoba Arrasate, de 47 años, asumió el cargo al frente del equipo mallorquín en junio de 2024, tras una etapa destacada con Osasuna, donde logró la clasificación del equipo para la Conference League y disputó una final de la Copa del Rey. Su llegada al Mallorca generó expectativas debido a su experiencia en el fútbol español y a los logros cosechados previamente en su carrera, consignó el club balear y corroboraron fuentes deportivas.

El club también emitió un mensaje de agradecimiento hacia Arrasate y su cuerpo técnico, destacando la profesionalidad y el trabajo realizado durante el tiempo que estuvieron en la institución. “El RCD Mallorca quiere agradecer públicamente el trabajo, la profesionalidad y la dedicación mostradas por Jagoba Arrasate y todo su staff técnico durante su periodo al frente del equipo. Su compromiso diario y su comportamiento ejemplar han estado siempre a la altura de lo que representa esta entidad”, añadió la institución en el comunicado oficial, según reprodujeron los portales informativos.

Actualmente, el Mallorca suma 24 puntos y se sitúa apenas a un punto de la permanencia, lo que ha impulsado al club a buscar una reacción inmediata y un cambio de rumbo para evitar consecuencias de mayor alcance en el final de la temporada, reportó el conjunto balear. El comunicado, recogido por varios medios, también incluyó un mensaje de buenos deseos para Arrasate en su futuro profesional y personal: “El club le desea la mayor de las suertes tanto a nivel personal como profesional en sus próximos proyectos”.

Hasta el momento, el RCD Mallorca no ha informado públicamente quién será el nuevo responsable técnico que tomará el relevo en el banquillo para encarar las jornadas restantes de LaLiga EA Sports. Esta vacante queda abierta mientras se evalúan posibles candidatos que puedan aportar soluciones a la situación deportiva y guiar al equipo hacia un cierre de campaña más estable, puntualizó el club al anunciar la destitución del entrenador.