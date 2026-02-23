Dinamarca destinará medio millón de euros más a Ucrania

El aporte de Dinamarca al fondo previsto para respaldar a Ucrania en 2026 alcanzará un total de 14.000 millones de coronas danesas, equivalentes a 1.873 millones de euros, cifra que refleja una política de incremento sostenido de recursos para apoyar a Kiev. Esta decisión, adoptada poco antes del cuarto aniversario del inicio de la ofensiva militar rusa a gran escala, responde al compromiso del Gobierno danés de fortalecer tanto la seguridad en Europa como la de Dinamarca. Según informó Europa Press, el nuevo monto incluye una asignación adicional de 3.800 millones de coronas danesas (aproximadamente medio millón de euros), que se suma a los fondos ya comprometidos previamente y a los obtenidos a través de la venta de aeronaves F-16.

Troels Lund Poulsen, ministro de Defensa de Dinamarca, declaró al respecto que “la lucha de Ucrania también afecta a nuestra seguridad. Europa no debe olvidar la lucha de los ucranianos, y por eso me parece importante que el Gobierno planee asignar más de 3.800 millones de coronas adicionales a Ucrania este año. Me enorgullece que Dinamarca esté liderando este camino”. El comunicado oficial, consignado por Europa Press, establece que los recursos recién anunciados llegan después de haber dispuesto 9.600 millones de coronas danesas (1.285 millones de euros) anteriormente y otros 600 millones de coronas danesas (algo más de 80 millones de euros) procedentes de la venta de los aviones F-16.

El Ejecutivo danés destaca que la contribución al fondo no solo tiene como objetivo incrementar la capacidad defensiva de Ucrania frente a la ofensiva rusa, sino que también pretende reforzar el marco de seguridad europeo en su conjunto. De acuerdo con Europa Press, Poulsen enfatizó en su declaración pública que “el apoyo a la defensa de Ucrania también contribuye a la defensa de Europa y de Dinamarca”, lo que subraya el impacto transnacional de esta política de ayuda militar.

En términos de gasto militar, la cartera de Defensa danesa remarcó la aceleración en el proceso de rearme nacional. Según el ministro Poulsen, Dinamarca “se ha rearmado considerablemente y con rapidez” en los últimos tiempos, y este proceso permitió alcanzar un nivel de financiación del sector defensa y seguridad equivalente al 3,5% del PIB. El funcionario señaló que este porcentaje es el más elevado en varias décadas para el país y representa, en sus palabras, un cumplimiento “en consonancia con el enorme desarrollo que han experimentado las Fuerzas Armadas en los últimos años”. Además, Poulsen recordó el objetivo establecido por la OTAN de que sus estados miembros destinen al menos un 5% de su PIB a gastos militares, y situó a Dinamarca dentro de ese marco de expectativas y compromisos internacionales.

Según publicó Europa Press, el Gobierno danés mantiene la postura de que el refuerzo militar, tanto en inversión propia como en apoyo a socios estratégicos como Ucrania, representa una medida esencial para preservar la estabilidad y seguridad continental. Las autoridades danesas refrendan su enfoque en la cooperación internacional dentro de la OTAN y en la provisión de recursos suficientes para operar bajo los desafíos de seguridad actuales.

El respaldo financiero a Ucrania se ha convertido progresivamente en una parte central de la política exterior danesa, y las cifras muestran una voluntad de situarse como uno de los principales donantes europeos a la causa ucraniana. La inclusión de recursos procedentes de la venta de equipo militar especializado, como los F-16, se inscribe en una tendencia de maximización de activos estatales para potenciar la asistencia a Kiev.

El aumento anunciado se inscribe en una coyuntura donde varias naciones europeas consideran ampliaciones a sus propios presupuestos de defensa ante la prolongación del conflicto en territorio ucraniano y el consecuente endurecimiento de la postura rusa. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, los fondos totalizan este año 1.873 millones de euros, integrando diferentes vías de recaudación y asignación presupuestaria, lo que busca ofrecer soporte sostenible a las necesidades defensivas de Ucrania y anticipar posibles nuevas necesidades en el futuro cercano.

Finalmente, el ejecutivo encabezado por Troels Lund Poulsen sostiene que mantener un nivel elevado de gasto militar constituye una herramienta indispensable para adaptarse a la evolución del escenario bélico en Europa, así como para asegurar la alineación con los compromisos asumidos en el seno de la OTAN. El reporte de Europa Press subraya que este tipo de decisiones muestran una adaptación a una situación internacional caracterizada por la incertidumbre y la persistencia de la amenaza bélica en el este del continente, factores que, para el Gobierno danés, justifican el incremento de las partidas dirigidas tanto a la defensa propia como a la asistencia a socios bajo presión militar.