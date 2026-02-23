Detenido un ciudadano bielorruso por actividades de inteligencia militar contra miembros de la OTAN

El acusado habría centrado sus acciones en la identificación y obtención de información sobre instalaciones consideradas críticas para la defensa tanto de Polonia como de los aliados que integran la OTAN, según precisó la Agencia de Seguridad Interior de Polonia. La detención ocurrió el 9 de febrero y formó parte de una operación conjunta coordinada entre la agencia polaca y servicios de inteligencia de Alemania y Lituania, con el propósito de contrarrestar supuestas acciones agresivas de los servicios de inteligencia de Bielorrusia, tal como informó la Agencia de Seguridad Interior de Polonia mediante un comunicado oficial.

El Tribunal de Distrito de Varsovia dispuso el arresto provisional del ciudadano bielorruso durante un periodo inicial de tres meses, medida que responde a la acusación de actividades de inteligencia militar desde junio de 2024 hasta febrero de 2026. De acuerdo con el comunicado oficial citado por la Agencia de Seguridad Interior de Polonia, el proceso judicial se fundamenta en normas incluidas en el Código Penal polaco, que sancionan la participación en labores de espionaje contra el Estado y organizaciones aliadas.

Las autoridades indicaron que la investigación se enfoca en esclarecer la naturaleza y extensión de las acciones atribuidas al detenido, que supuestamente respondía a intereses de los servicios de inteligencia de Bielorrusia, especialmente en el contexto de la seguridad regional y la protección de la infraestructura vital para operaciones de defensa. Según reportó la Agencia de Seguridad Interior de Polonia, la colaboración con organismos alemanes y lituanos permitió desarrollar operativos específicos que condujeron a la identificación y captura del sospechoso.

El comunicado difundido por la institución polaca subrayó que esta intervención pone en evidencia el interés sostenido por la inteligencia bielorrusa en los activos estratégicos de los Estados miembros de la OTAN. A través de esta operación internacional coordinada, los gobiernos involucrados buscan reforzar la seguridad de sus infraestructuras y la integridad de información considerada sensible para la defensa mutua.

La Agencia de Seguridad Interior de Polonia añadió en su nota que las pesquisas continúan y que la supervisión de estas diligencias corresponde actualmente a la Fiscalía Nacional de Mazovia, con sede en la capital. Según consignó la agencia en su declaración pública, no se descartan nuevas actuaciones o revelaciones en el marco de una investigación todavía abierta.

El operativo conjunto con agencias de países vecinos refleja el nivel de cooperación existente entre los servicios de seguridad de naciones integrantes de la OTAN frente a amenazas externas. La autoridad polaca destacó, según publicó en su informe, que la acción se inscribe en una estrategia más amplia para prevenir y detectar actividades potencialmente hostiles dirigidas a estructuras esenciales para la defensa colectiva europea.

Por el momento, el ciudadano bielorruso permanece bajo custodia, mientras avanza el proceso judicial. La intervención responde a un contexto de crecientes tensiones en la región, con un refuerzo de medidas de seguridad nacional ante situaciones que, según información recopilada por la Agencia de Seguridad Interior de Polonia, involucran la recopilación sistemática de datos sobre puntos clave en el territorio polaco y de aliados estratégicos.

La detención y las medidas adoptadas han recibido seguimiento por parte de las autoridades implicadas, que mantienen la investigación bajo estricta confidencialidad, de acuerdo con lo indicado por la Agencia de Seguridad Interior de Polonia en los diferentes comunicados emitidos tras los hechos.