Detenido por narcotráfico Isai 'N', sobrino del 'Chapo' Guzmán, en México

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ha anunciado este martes la detención de Isai 'N', sobrino de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y que cuenta con una orden de extradición hacia Estados Unidos por tráfico de drogas.

El arresto, ha confirmado García Harfuch en sus redes sociales, ha tenido lugar en Nogales, una ciudad situada en el estado de Sonora, considerada estratégica para las rutas del tráfico de droga hacia Estados Unidos.

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El titular de Seguridad ha subrayado que la captura de Isai 'N', sobrino del que fuera líder del Cártel de Sinaloa, es el resultado de "trabajos de inteligencia militar central de la Secretaría de Defensa y en coordinación con la Fiscalía General, a través de la Agencia de Investigación Criminal con la Guardia Nacional e instituciones del Gabinete de Seguridad".

Estos trabajos han permitido, asimismo, la incautación de "687 kilos de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas" en Tapachula, localidad fronteriza con Guatemala situada en el estado de Chiapas.

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"Estas acciones reflejan la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales", ha señalado García Harfuch.