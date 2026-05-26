El tráfico de pasajeros en Colombia creció un 7,7 % en los primeros cuatro meses del año

Bogotá, 26 may (EFE).- El tráfico de pasajeros por vía aérea en Colombia sumó 19,6 millones de personas entre enero y abril de este año, lo que representa un crecimiento del 7,7 % respecto al mismo periodo de 2025, informó este martes la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

La entidad aseguró que sólo en abril se movilizaron 4,6 millones de pasajeros por los aeropuertos de Colombia, un 4,6 % más que en el mismo mes de 2025.

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La demanda de vuelos internos creció 8,1 % en el primer cuatrimestre y los destinos más demandados fueron Bogotá, Medellín, Cali, San Andrés y Montería.

Entre tanto, el mercado internacional registró un crecimiento del 7,1 % principalmente hacia destinos como México, República Dominicana, Brasil, diversas islas del Caribe y Guatemala.

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Asimismo, la Aerocivil indicó que Colombia recibió más viajeros de países como España, México, Argentina y Chile.

Respecto al transporte de carga y correo, en los primeros cuatro meses alcanzó las 338.887 toneladas, lo que supone un incremento del 4,3 % frente al periodo comparado.

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"Este comportamiento confirma la consolidación del transporte aéreo de mercancías en 2026. La carga originada en Colombia representó el 64 % del total, con Estados Unidos como principal destino; mientras que las importaciones provinieron mayoritariamente de Estados Unidos, Brasil y España", apuntó la Aerocivil. EFE