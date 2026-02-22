Exjuez admite haber firmado una orden de arresto falsa que derivó en el asesinato de Moïse

Los Ángeles (EE.UU.), 21 feb (EFE).- El exjuez haitiano que firmó la orden de arresto contra el presidente Jovenel Moïse, que derivó en su asesinato en 2021, dijo en un tribunal federal de EE.UU. que el documento no era legal y que él no tenía autoridad para destituir al jefe de Estado, según informó el Miami Herald.

Jean Roger Noelcius declaró este viernes por video en un tribunal federal de Miami sobre su participación en el magnicidio ocurrido el 7 de julio de 2021.

“No tengo nada que ver con esta situación (el asesinato)”, declaró Noelcius, según información citada este sábado por el rotativo miamense.

Sin embargo, el hombre afirmó que no tenía autoridad para “firmar una orden judicial contra un presidente en funciones”.

El documento fue usado como pretexto para ejecutar un intento de arresto contra el mandatario haitiano el 7 de febrero de 2021 y en su posterior asesinato cinco meses después.

Moïse fue torturado y asesinado en su residencia privada por un grupo de mercenarios entre los que había colombianos y antiguos efectivos de los servicios secretos estadounidenses.

El equipo contaba con la complicidad de agentes de las unidades especializadas del Palacio Nacional encargadas de garantizar la seguridad del jefe del Estado a varios niveles.

Los acusados de asesinar al presidente Moïse han citado la orden firmada por Noelcius como parte de las razones de su intervención en Haití para arrestar al mandatario, acción que terminó en su asesinato.

El cargo de Noelcius como magistrado investigador en Haití le permitía emitir acusaciones formales y ordenes de arresto, basadas en los hallazgos de sus indagaciones.

El exjuez dijo en la indagatoria realizada por video que firmó y selló el documento de acusación contra el presidente en enero de 2021, pero le puso la fecha de 18 de febrero de 2019. Nunca explicó cuáles fueron sus motivos para emitir el documento.

Si bien Noelcius admitió haber firmado la orden, rechazó cualquier sugerencia de que fuera responsable del asesinato de Moïse y dijo que es una “víctima de la situación”, según el Miami Herald.

Aseguró que fue “engañado” por el exfiscal haitiano Mario Beauvoir, quien, según Noelcius, estaba en contacto con la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe.

El exjuez huyó a Canadá después de la redada de febrero de 2021 para detener al presidente y meses antes de que se realizara el magnicidio.

La declaración bajo juramento de Noelcius se da como parte del caso contra cinco hombres del sur de Florida y Haití, acusados ​​de conspiración para asesinar a Moïse, que enfrentarán un juicio programado para el próximo 9 de marzo. EFE