El español Yixing Gao conquista el bronce en florete en el Campeonato de Europa cadete de esgrima

El proceso de nacionalización del floretista Yixing Gao concluyó en septiembre de 2025, permitiéndole representar a España y lograr la primera medalla para la delegación española en el Campeonato de Europa cadete de esgrima que se está desarrollando en Tiflis, Georgia. Según informó la agencia EFE, Gao obtuvo la medalla de bronce en florete masculino tras una destacada actuación que incluyó triunfos consecutivos frente a rivales de Reino Unido, Polonia, Francia e Israel, antes de perder en semifinales frente al italiano Giovanni Pierucci.

Tal como reportó EFE, Gao accedió al cuadro de eliminación directa junto a sus compañeros Carlos Segarra y Axel Ainaga, luego de superar la fase de poules clasificatorias. Estos tres tiradores quedaron exentos de disputar el cuadro de 128 y avanzaron directamente al tablón de 64. En ese tramo, Segarra perdió por 15-12 frente al polaco Wisnik, mientras que Ainaga fue derrotado por el húngaro Glatt, quien lo superó con un marcador de 15-8.

El recorrido de Gao comenzó con una victoria ante el británico Li por 15-7. Luego, logró imponerse en el tablón de 32 al polaco Borkowski, a quien venció por 15-9. En la ronda de octavos de final, el deportista español se enfrentó al francés Chino y ganó por un ajustado 15-13, lo que le permitió avanzar a cuartos de final. Allí, derrotó al israelí Koren con una diferencia de cinco puntos, cerrando el combate en 15-10.

Según consignó EFE, el duelo semifinal de Gao lo midió contra el italiano Giovanni Pierucci, quien logró detener el avance del español con un resultado de 15-8. A pesar de la derrota, la actuación de Gao otorgó a España su primera presea en esta edición del campeonato continental, situación destacada por la prensa deportiva por su impacto en la delegación y en el desarrollo de la esgrima española en categorías de base.

La competición también tuvo representación española en florete femenino, donde Nerea Dorelle se posicionó en octavo lugar, tras quedarse a un asalto de alcanzar las medallas. El desempeño de Dorelle completó la jornada inicial del campeonato para la delegación nacional, que viajó a Georgia con el objetivo de obtener resultados destacados en la categoría cadete.

EFE detalló el papel del resto de la representación masculina en la modalidad de florete, con Miguel Sánchez ubicado a solo siete puestos de ingresar al cuadro principal después de la fase de poule. Ni Segarra ni Ainaga lograron superar la ronda de 64, mientras que Gao mantuvo el ritmo hasta alcanzar las semifinales.

La obtención del bronce por parte de Yixing Gao se produce en un contexto donde el desarrollo de la esgrima española en categorías inferiores busca consolidar referencias internacionales. Gao, originario de China y nacionalizado español por carta de naturaleza, accede de este modo a un lugar destacado en el panorama deportivo, según publicó EFE en su cobertura de la competencia.

La presencia de deportistas nacionalizados en eventos europeos se ha visto reflejada en la participación de atletas como Gao, quien tras obtener la ciudadanía española compite bajo la bandera nacional y suma resultados que contribuyen al medallero y a la proyección de las disciplinas olímpicas de base, según lo difundido por EFE.

El avance de España en el Campeonato de Europa cadete de esgrima en Tiflis representa, en palabras de los responsables técnicos consultados por EFE, una oportunidad para medir el desarrollo competitivo de los atletas jóvenes, teniendo en cuenta la exigencia de enfrentar a tiradores de países con una amplia tradición en esta disciplina.

Las actuaciones individuales, como la de Nerea Dorelle al alcanzar el octavo lugar en la modalidad femenina, complementan el saldo inicial de la participación nacional en el torneo continental. España inició el certamen con objetivos de podium y, hasta el momento, la medalla de bronce de Gao constituye el principal resultado.

La fase clasificatoria y el desarrollo de los cuadros de eliminación directa, según las reglas de la competición internacional, determinaron la sucesión de enfrentamientos donde la representación española buscó avanzar en ambas ramas. En el caso masculino, la permanencia de Gao en la competición hasta semifinales marcó el límite más alto alcanzado por la delegación hasta el cierre de la jornada reportada por EFE.