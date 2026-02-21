Madame de Rosa, volcada con Alba Paul en su salto a 'Supervivientes': "Es competitiva, todo lo hace bien y siempre gana"

MADRID (CHANCE)

Alba Paul está a punto de vivir uno de los grandes retos de su vida con su salto a 'Supervivientes', un formato en el que parte con el respaldo absoluto de su entorno más cercano. Entre quienes confían en ella está Madame de Rosa, que no puede ocultar el orgullo que siente al verla cumplir un objetivo que llevaba años rondándole la cabeza. Según explica, la decisión de ir a Honduras no ha sido algo improvisado ni fruto del momento, sino un propósito muy meditado que por fin se ha hecho realidad y que cuenta con el apoyo unánime de los suyos.

"Bueno, pues fenomenal porque desde hace muchísimo tiempo ella tenía esa idea en la cabeza, así que al final ha tomado la decisión de hacerlo y todos apoyándola, por supuesto", asegura, dejando claro que Alba no se ha lanzado al vacío sin red. Para Madame, su amiga tiene todo lo necesario para brillar en un reality de extrema dureza como este y no duda en colocarla directamente en la lista de favoritas al triunfo.

Convencida de que dará la sorpresa en la isla, la influencer destaca el carácter y la forma de competir de la mujer de Dulceida: "No los necesita porque ella concursa siempre muy bien, tiene muy buen carácter. A ver, como todos, pues todos tenemos nuestras cosas, pero yo creo que lo va a hacer genial". Insiste además en su faceta más competitiva: "Sí, sí, sí, sí, es competitiva, y es que es lo que te digo, que todo lo hace bien siempre. Cuando juegas a un juego con ella, es que siempre gana", comenta entre risas, retratando a una concursante que no se achica ante ningún desafío.

Sobre cómo puede afectar este paso profesional a la hija de Alba, quita dramatismo y lanza un mensaje muy claro desde su propia experiencia como madre: "Es más por ella que por la niña, la niña todavía no se entera. Yo que soy mamá me doy cuenta de que cuando eran pequeños ellos no se enteran. Tú sí. Eres tú la que te enteras". Con esta reflexión, deja entrever que la verdadera carga emocional del concurso recaerá sobre su amiga, mientras la pequeña, por edad, prácticamente no será consciente de la ausencia.

En cuanto a otras polémicas, como todo lo que rodea últimamente a Laura Matamoros, prefiere mantenerse completamente al margen. A la pregunta por este tema, corta tajante: "¿El qué? Es que no me interesa", marcando distancias.