Agencias

Madame de Rosa, volcada con Alba Paul en su salto a 'Supervivientes': "Es competitiva, todo lo hace bien y siempre gana"

Guardar

MADRID (CHANCE)

Alba Paul está a punto de vivir uno de los grandes retos de su vida con su salto a 'Supervivientes', un formato en el que parte con el respaldo absoluto de su entorno más cercano. Entre quienes confían en ella está Madame de Rosa, que no puede ocultar el orgullo que siente al verla cumplir un objetivo que llevaba años rondándole la cabeza. Según explica, la decisión de ir a Honduras no ha sido algo improvisado ni fruto del momento, sino un propósito muy meditado que por fin se ha hecho realidad y que cuenta con el apoyo unánime de los suyos.

"Bueno, pues fenomenal porque desde hace muchísimo tiempo ella tenía esa idea en la cabeza, así que al final ha tomado la decisión de hacerlo y todos apoyándola, por supuesto", asegura, dejando claro que Alba no se ha lanzado al vacío sin red. Para Madame, su amiga tiene todo lo necesario para brillar en un reality de extrema dureza como este y no duda en colocarla directamente en la lista de favoritas al triunfo.

Convencida de que dará la sorpresa en la isla, la influencer destaca el carácter y la forma de competir de la mujer de Dulceida: "No los necesita porque ella concursa siempre muy bien, tiene muy buen carácter. A ver, como todos, pues todos tenemos nuestras cosas, pero yo creo que lo va a hacer genial". Insiste además en su faceta más competitiva: "Sí, sí, sí, sí, es competitiva, y es que es lo que te digo, que todo lo hace bien siempre. Cuando juegas a un juego con ella, es que siempre gana", comenta entre risas, retratando a una concursante que no se achica ante ningún desafío.

Sobre cómo puede afectar este paso profesional a la hija de Alba, quita dramatismo y lanza un mensaje muy claro desde su propia experiencia como madre: "Es más por ella que por la niña, la niña todavía no se entera. Yo que soy mamá me doy cuenta de que cuando eran pequeños ellos no se enteran. Tú sí. Eres tú la que te enteras". Con esta reflexión, deja entrever que la verdadera carga emocional del concurso recaerá sobre su amiga, mientras la pequeña, por edad, prácticamente no será consciente de la ausencia.

En cuanto a otras polémicas, como todo lo que rodea últimamente a Laura Matamoros, prefiere mantenerse completamente al margen. A la pregunta por este tema, corta tajante: "¿El qué? Es que no me interesa", marcando distancias.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nintendo recupera Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja para Nintendo Switch

A partir del 27 de febrero, los jugadores podrán disfrutar remasterizaciones de dos juegos míticos, con mejoras visuales, nuevos escenarios como Archi7 y una experiencia nostálgica, justo durante la conmemoración internacional del aniversario de la franquicia

Nintendo recupera Pokémon Edición Rojo

Simeone: "Es más importante ganar que dar una buena imagen mañana"

Pese a la presión por obtener resultados, el técnico argentino enfatizó que la prioridad es sumar frente al Espanyol, señalando la peligrosidad del rival y la importancia de gestionar el plantel ante el exigente calendario de la temporada

Simeone: "Es más importante ganar

Juan Gómez Bárcena hace un retrato de la paternidad y la "masculinidad tradicional" en su nuevo libro 'Abril o nunca'

El escritor cántabro presenta una historia sobre la huella emocional en las relaciones familiares, abordando la crisis personal de un hombre y el vínculo con su hija en un contexto de separación, nuevos amores y reconciliación con el pasado

Juan Gómez Bárcena hace un

Condenados a prisión cuatro soldados acusados de una matanza de civiles en una región anglófona en 2020

Un tribunal impuso penas de entre cinco y diez años a miembros del ejército por su implicación en la muerte de 22 personas, incluidos menores, en Ngarbuh, mientras organizaciones y abogados denuncian fallos en justicia y reparación

Condenados a prisión cuatro soldados

Robles visita Airbus Helicopters en Albacete, planta donde se fabrican los 100 helicópteros adquiridos por Defensa

Margarita Robles ha recorrido junto a Amparo Valcarce las instalaciones donde se ensamblan aeronaves NH90, Tigre Mk III y H145M, destacando la apuesta por innovación, sinergias y empleo en el mayor plan de modernización aeronáutica nacional

Robles visita Airbus Helicopters en