España cae ante Georgia y acaba segunda en su grupo del Campeonato de Europa

La selección española masculina de rugby XV ha perdido este sábado por 42-30 en su visita a la selección de Georgia durante la jornada 3 de su grupo en el Rugby Europe Championship 2026, finalizando así los 'Leones' en el segundo puesto y quedando a la espera de jugar en semifinales ante el líder del Grupo B, que será Portugal o Rumanía.

En el Avchala Stadium de Tiflis, el inicio del partido tuvo escasa fluidez en el juego y hubo fases cortadas, imprecisiones de recepción y varios balones adelantados que fueron enfriando el ritmo. Muy sólida en fases estáticas, Georgia ganó metros hasta cuajar el primer ensayo; tras un 'touch-maul', la primera marca fue de Vano Karkadze en el minuto 9.

España respondió con actitud y llegó a colocarse a metros de zona de marca, pero un 'avant' en el momento clave frustró su mejor ocasión de la primera parte. A partir de ahí, el trabajo defensivo sostuvo al equipo español. En el minuto 16, una secuencia de placajes evitó que los locales ampliasen diferencias cuando ya olían cerca la zona de marca.

En el minuto 28, otro golpe de castigo a favor de los 'Lelos' terminó en una 'touche' peligrosa a escasos metros. Georgia ejecutó con más precisión y encontró el camino hasta el ensayo; Demur Tapladze, con una gran acción individual, rompió la defensa para colocar ahí el 14-3.

España se aferró al partido con el pie de Richardis, que recortó en el 33 con otro golpe de castigo (14-6), pero Georgia golpeó de nuevo antes del descanso; una acción individual de Davit Niniashvili acabó en la tercera marca local y, con la transformación, el marcador se fue al 21-6. Richardis, de nuevo, sostuvo a España con su tercer castigo para cerrar en 21-9 una primera parte dominada por el combinado caucásico.

Sin embargo, en los segundos 40 minutos cambió el guion. España desplegó variantes y con la entrada de jugadores como Tani Bay dio un paso adelante desde la reanudación. Así, los 'Leones' jugaron más tiempo en la zona de 22 georgiana para buscar la remontada.

Bay realizó en el minuto 45 una vistosa acción individual para sumar el primer ensayo español, pues una patada a seguir del medio melé fue recogida por él mismo tras correr más de 30 metros para posar el ensayo; Richardis transformó y España se metió de lleno en el encuentro (21-16).

Los 'Leones' vivieron entonces sus mejores minutos, atacando casi en exclusiva en campo rival y obligando a los georgianos a defender con urgencia. Esa superioridad se tradujo en la remontada en el 53', pues Una buena jugada enlazada entre Wessel Bell, Ortega, Bay y Richardis terminó con el ensayo del apertura, que además transformó (21-23) para poner por delante a España por primera vez desde el 0-3 inicial.

La respuesta fue inmediata y contundente. Apenas dos minutos después, Tchumbadze culminó un buen ataque para devolver la ventaja local y, con la transformación, el marcador quedó en 28-23. El duelo entró ahí en un tramo de máxima exigencia y cada detalle se pagó caro. En el minuto 64, Vicente Boronat vio la amarilla tras una acción sobre Aprasidze y España se quedó con uno menos cuando restaba un cuarto de hora.

Georgia lo aprovechó para encerrar a España en su 22 y castigar. En el 68', Matkava culminó una buena fase ofensiva y él mismo transformó para el 35-23. Y, aún con ventaja numérica, Georgia volvió a golpear cinco minutos después porque Tapladzel halló hueco para ensayar y Matkava sumó la transformación, abriendo una brecha amplia (42-23).

En el 74', Ivanishvili fue expulsado con roja tras una dura acción sobre Iñaki Mateu. En ese mismo momento Boronat regresó y España afrontó el tramo final con superioridad numérica. Aunque los 'Leones' recortaron diferencias, ya que precisamente Boronat posó el último ensayo español en el 77', la transformación de Richardis cerró todo en el 42-30 final.