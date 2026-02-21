El CEIP San Gregorio de Guareña y el IE José Antonio Encinas de Trujillo en Perú ganan el concurso Extremestiza Podcast

El premio que recibirán los estudiantes del CEIP San Gregorio de Guareña (España) y el IE José Antonio Encinas de Trujillo (Perú) consiste en un viaje de intercambio cultural entre ambos países, una experiencia que busca fortalecer vínculos educativos y culturales entre Extremadura y Perú. Según informó la Junta de Extremadura mediante una nota de prensa citada por la Fundación Extremeña de la Cultura, ambos centros educativos resultaron ganadores de la primera edición del concurso internacional Extremestiza Podcast, luego de que el jurado valorara la creatividad y la calidad de sus propuestas sobre temas de mestizaje, cultura y gastronomía.

De acuerdo con los detalles consignados por la Junta, el colegio extremeño CEIP San Gregorio alcanzó el primer puesto con la propuesta 'Extremadura y Jauja, un puente de sabores', mientras que el Instituto Educativo José Antonio Encinas de Trujillo fue distinguido por su proyecto 'Un puente sonoro entre Extremadura e Iberoamérica'. Estas producciones formaron parte de un concurso que recogió un total de 24 trabajos radiofónicos desarrollados por estudiantes tanto de la comunidad educativa extremeña como del país andino. El jurado, integrado por especialistas y representantes institucionales de ambos países, destacó la originalidad, el enfoque narrativo, la calidad de los recursos sonoros y la profundidad de la investigación sobre la gastronomía mestiza como criterios determinantes en la selección de los ganadores.

Tal como publicó la Fundación Extremeña de la Cultura, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, se comunicó con los centros premiados a través de una videoconferencia para transmitir personalmente las felicitaciones oficiales. Durante el mensaje, Bazaga reconoció el esfuerzo y la dedicación de los participantes, remarcando el valor del intercambio cultural derivado de esta iniciativa.

El programa premiará al alumnado ganador con un viaje de inmersión cultural que permitirá a los estudiantes desplazarse desde sus países de origen hacia la contraparte participante. Esta dinámica busca promover el entendimiento intercultural y reforzar la cooperación educativa entre la región española de Extremadura y diversas localidades peruanas, especialmente la ciudad de Trujillo.

El certamen también otorgó accésits a otras instituciones educativas por la calidad de sus trabajos. Según reportó la Fundación Extremeña de la Cultura, en la categoría peruana, el Colegio San Luis de Trujillo recibió el primer accésit por el podcast 'Una historia de sabores compartidos', mientras que el I.E.P. Hermanos Blanco, también de Trujillo, obtuvo el segundo accésit por el audio 'Sabores que cruzan fronteras'. Por parte de la participación extremeña, el Colegio Sagrado Corazón de Don Benito fue distinguido con un accésit gracias a su podcast 'Comer mestizo: Extremadura y Perú en la misma mesa'.

El jurado que evaluó los trabajos estuvo conformado por Sol de la Quadra-Salcedo, especialista y divulgadora; Elfy Rojas Valdez, ministra consejera de la Embajada de Perú en España; Carlos Gustavo Ballón, regidor de la Municipalidad de Lima; Alberto Herrera, comunicador y locutor de la cadena Cope; y María del Pilar Gómez-Cardoso, responsable del programa Radio Edu. Según detalló la Junta a través de su comunicado, el panel de jueces analizó cada propuesta bajo criterios como la creatividad, la presentación de narrativas mestizas, el uso de recursos sonoros efectivos y la capacidad de transmitir mensajes claros sobre la cultura y la gastronomía de ambos territorios.

La convocatoria se enmarcó dentro del área de Educación de la Estrategia Extremestiza, impulsada por la Junta de Extremadura a través de la Fundación Extremeña de la Cultura. El objetivo de esta iniciativa consiste en fomentar la investigación y el intercambio de experiencias entre estudiantes de diferentes realidades, promoviendo el reconocimiento de la diversidad cultural y el mestizaje como eje central.

Los 24 trabajos presentados reflejaron una amplia variedad de enfoques sobre la identidad, la historia, la cultura y la gastronomía con raíz mestiza, permitiendo a los participantes explorar y compartir sus propias percepciones culturales. Por medio de este tipo de acciones, las entidades organizadoras buscan fortalecer la comprensión mutua y el conocimiento compartido entre las comunidades participantes, fomentando no solo el aprendizaje académico, sino también la convivencia y el entendimiento intercultural.