(Crónica) El Castellón amarga a Las Palmas bajo la presión de Almería y Deportivo

Fabrizio Brignani anotó el tanto que permitió al Castellón sumar un punto durante el tiempo añadido en el estadio Gran Canaria, una actuación que mantiene viva la lucha del equipo por conservar el liderato pese a la inferioridad numérica en los minutos finales. Según detalló el medio Europa Press, el empate 1-1 frente a Las Palmas no garantiza el primer puesto, ya que el resultado del enfrentamiento entre Racing de Santander y Burgos, programado para este domingo, será decisivo para la posición final de la jornada en LaLiga Hypermotion.

El equipo dirigido por Alejandro Estevez se encontraba en desventaja desde el primer tiempo, después de que Jesé convirtiera un penal para Las Palmas. La presión se intensificó cuando Agustín Sienra recibió su segunda tarjeta amarilla a falta de cinco minutos para el término del partido, lo que dejó al Castellón con diez jugadores en un tramo crítico. Europa Press destacó que pese a la expulsión y a las numerosas ocasiones creadas por Las Palmas, el conjunto visitante nunca abandonó la intención de igualar el marcador, éxito que llegó gracias a Brignani en el minuto 94.

El punto obtenido en Gran Canaria cobra valor porque el Castellón se mantiene con 49 unidades, aunque la definición de la punta depende de lo que suceda en el compromiso entre Racing y Burgos. Las Palmas, por su parte, acumula siete jornadas sin conocer la victoria y se mantiene con 42 puntos. Europa Press puntualizó que los canarios estuvieron cerca de cortar esta racha negativa, pero el empate en tiempo de descuento evitó que sumaran los tres puntos en casa.

Mientras tanto, el Almería se posicionó en el segundo lugar de la clasificación con 48 puntos, tras imponerse 2-1 al Córdoba en un encuentro resuelto prácticamente en la primera mitad del duelo. Miguel de la Fuente y Álex Muñoz permitieron que los locales se marcharan al descanso con dos goles de ventaja. El Córdoba redujo la diferencia con un gol de Percan al poco tiempo de ingresar desde el banquillo, lo que dejó al equipo visitante cerca de los puestos de promoción pero sin lograr el empate, según consignó Europa Press.

En Riazor, el Deportivo de La Coruña logró también una victoria ajustada 1-0 frente al Eibar en un partido que enfrentó a dos equipos en buen momento. Zakaria Eddahchouri anotó el único tanto del encuentro, y Álvaro Ferllo se destacó en el arco local interviniendo en varias ocasiones determinantes, reportó Europa Press. El final del encuentro se tensó debido a la expulsión de Yeremay Hernández, pero el equipo gallego logró mantener la ventaja hasta el pitido final, sumando tres puntos que lo mantienen en la pelea por el ascenso directo con 46 unidades.

La parte baja de la tabla también registró movimientos tras la victoria de Mirandés 2-1 ante Huesca en El Alcoraz. El conjunto visitante dejó el último lugar de la clasificación gracias a esta victoria, mientras que el Huesca se acerca peligrosamente a los puestos de descenso, según añadió Europa Press.

El Leganés, por su parte, rescató un empate en el minuto 89 por medio de Luis Asué ante la Cultural Leonesa, lo que impidió que el equipo visitante escalara posiciones fuera de los puestos de descenso. Europa Press informó que la Cultural Leonesa estuvo cerca de llevarse los tres puntos de Butarque, pero el gol en los instantes finales selló el reparto de unidades.

La jornada 27 de LaLiga Hypermotion, según los resultados recogidos por Europa Press, se encuentra aún pendiente de completarse con los partidos del domingo y del lunes. Entre los duelos destacados del domingo figuran el Sporting de Gijón frente a Valladolid, Andorra contra Zaragoza, y el Racing de Santander ante Burgos, cuyo resultado puede aclarar el panorama en la parte alta de la tabla. El lunes, la jornada finalizará con el partido entre Cádiz y Real Sociedad B.

En el inicio de la fecha, el Ceuta se impuso 2-1 al Granada el viernes, mientras que, durante el sábado, junto al empate entre Leganés y Cultural Leonesa, se registraron los triunfos de Deportivo sobre Eibar y de Mirandés contra Huesca. Todos estos resultados, sumados a los de Almería y Castellón, mantienen tanto la pugna por el ascenso directo como la lucha por evitar el descenso en un alto nivel de competencia.

Europa Press también especificó que la disputa en la parte alta de la clasificación continúa abierta entre varios equipos, siendo el próximo partido del Racing determinante para el liderato y el acceso directo a la máxima categoría, mientras que la zona baja presenta modificaciones importantes tras el descenso momentáneo del Huesca y la reacción del Mirandés. La conclusión de la jornada 27 permitirá conocer si Castellón conserva la cabeza de la tabla o si algún perseguidor desplaza al equipo de Estevez tras el empate logrado en condiciones adversas en Gran Canaria.