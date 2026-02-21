Crónica del Valencia Basket - Real Madrid: 106-108

Los instantes finales del duelo entre Valencia Basket y Real Madrid presentaron una escena inesperada para los aficionados en el Roig Arena: con apenas 20 segundos en el reloj y una ventaja local de cinco puntos, la grada celebraba lo que parecía un triunfo asegurado. Sin embargo, dos triples consecutivos de Mario Hezonja modificaron el destino del encuentro y transformaron la euforia valenciana en desconcierto, mientras el conjunto blanco aseguraba su pase a la final de la Copa del Rey de baloncesto al imponerse por 106 a 108. Según publicó la agencia Europa Press, el Real Madrid logró esta victoria en la primera semifinal del torneo disputada en Valencia.

De acuerdo con la información de Europa Press, la semifinal enfrentó a dos equipos que ofrecieron un partido con alternancias contundentes, incluido un primer cuarto histórico en anotación y un desenlace catalogado como épico por la remontada del conjunto madrileño. El Valencia Basket, en condición de anfitrión, encadenó desde el inicio un arranque ofensivo muy efectivo. El quinteto dirigido por Pedro Martínez fijó la diferencia en el marcador tras un parcial de 34-16, el más alto para un primer periodo en la historia de la Copa, según describió Europa Press. Pradilla, Reuvers y Montero destacaron en el ataque local, acompañados de Taylor y su desempeño en los contraataques.

El Real Madrid, lejos de rendirse por la desventaja, reorganizó su juego en el segundo cuarto. Con Facundo Campazzo acertando dos triples en secuencia y Hezonja sumando desde el perímetro, el conjunto blanco ajustó su circulación de balón y frenó el ritmo del Valencia Basket. Un parcial inicial de 11 a 0 acercó al equipo dirigido por Chus Mateo en el electrónico, y la distancia en el marcador se redujo a solo unos puntos. A pesar de la recuperación visitante, Badio y Reuvers aportaron para los locales y permitieron al Valencia llegar al descanso arriba por 54 a 50. Edy Tavares, por su parte, fue clave en esa etapa para que el Real Madrid se mantuviera cerca en el tanteador, imponiendo su presencia en la pintura.

En el tercer cuarto, el enfrentamiento se igualó en intensidad y alternancia. Sergio Llull inauguró el parcial con un triple, mientras Hezonja empató minutos después antes de finalizar un alley-oop que otorgó a los blancos la primera ventaja desde el comienzo del partido. Valencia respondió desde todas las posiciones de la cancha: Sako y De Larrea anotaron cerca del aro; Badio y Costello sumaron desde el exterior. El ritmo de ambos equipos permitió que la diferencia se mantuviera ajustada. El tercer periodo finalizó con un triple de Costello y un marcador de 79-77 a favor del Valencia, ilustrando el estado de equilibrio en el partido.

El último cuarto se caracterizó por la constante alternancia de liderazgos y un altísimo nivel de exigencia. Jean Montero, base del Valencia, asumió la dirección del juego local y firmó tres jugadas consecutivas que dispararon la ventaja para los anfitriones hasta el 97-86, restando poco más de cinco minutos para concluir el partido. La afición del Roig Arena, calculada por Europa Press en 15.221 asistentes, celebraba anticipadamente el paso a la final. Sin embargo, Edy Tavares mantuvo al Real Madrid en partido desde la línea de tiros libres y el rebote ofensivo, mientras Mario Hezonja preparaba su irrupción definitiva.

Cuando el reloj marcaba menos de un minuto y el tanteador reflejaba 103-99, Jean Montero encestó un triple sobre la defensa de Tavares, ampliando la diferencia a 106-101. Pero el partido reservó un desenlace inesperado. Hezonja, de acuerdo con el relato de Europa Press, respondió con un triple rápido que acercó al Real Madrid, seguido de un error del Valencia Basket en el saque de fondo, circunstancia que permitió al croata lanzar de su esquina preferida y adelantar a los blancos por primera vez desde el inicio del partido, dejando el marcador en 106-107 a falta de 8,3 segundos.

Montero intentó revertir la situación con una penetración que no encontró el aro, mientras las protestas de la hinchada local se hicieron oír. Facundo Campazzo sentenció el partido desde el tiro libre, estableciendo el definitivo 106-108 para el Real Madrid. Según consignó Europa Press, en solo veinte segundos, el local pasó de saborear el triunfo a quedar eliminado, mientras el Real Madrid alcanzó, de esta forma, su final número 54 en la Copa del Rey y sigue con opciones de sumar un trigésimo título.

La ficha técnica del partido publicada por Europa Press reflejó el alto nivel individual de varios jugadores. Mario Hezonja fue el máximo anotador del Real Madrid con 25 puntos, escoltado por Campazzo (17), Deck (13) y Tavares (13). Por propuesta de equipo, los blancos distribuyeron el protagonismo entre su quinteto inicial y los jugadores de relevo, que también aportaron puntos clave. En el lado de Valencia Basket, Montero lideró con 26 puntos, acompañado de Taylor (20), Reuvers (13) y Badio (10). El equipo local basó su rotación en once jugadores, mientras el Real Madrid solo dejó a uno sin anotar entre los once inscritos.

Sobre el desarrollo del juego, Europa Press destacó la intensidad del primer cuarto, donde cada robo y cada lanzamiento exterior impulsó a la afición local. El Real Madrid, pese a la máxima desventaja de 18 puntos, sostuvo el partido desde la defensa y el acierto en el perímetro para ir recuperando terreno. Una vez igualada la contienda, la segunda mitad mostró una batalla táctica, con ambos equipos alternando la iniciativa ofensiva y sin que ninguno lograra establecer una ventaja definitiva hasta los minutos finales.

La semifinal se definió por las acciones individuales en el desenlace y por la gestión de los errores en los instantes decisivos. El fallo del Valencia en el saque de fondo ofreció al Real Madrid la última oportunidad, que el equipo capitalizó a través de Hezonja y Campazzo. Europa Press señaló que los árbitros Conde, Aliaga y Manuel dirigieron el juego sin expulsiones y que la semifinal ofreció un espectáculo que superó las expectativas por la emoción y por el nivel de sus participantes.

El Real Madrid, luego de eliminar en cuartos de final al campeón vigente Unicaja con diferencia de 30 puntos y de remontar una desventaja de 18 frente al Valencia Basket, accede con fuerza a la gran final de la Copa del Rey. Su oponente surgirá de la segunda semifinal entre Baskonia y FC Barcelona, equipos que, según valora Europa Press, tendrán que afrontar un elevado desafío tras la actuación del conjunto blanco en esta instancia.