Agencias

Sony cierra el estudio Bluepoint Games, responsable de los 'remakes' de Demon's Souls y Shadow of the Colossus

Guardar

Sony ha anunciado el cierre del estudio de videojuegos Bluepoint Games, responsable del desarrollo de los 'remakes' de títulos como Demon's Souls o Shadow of the Colossus, que cesará su actividad a partir de marzo a consecuencia de una "reciente evaluación empresarial" y "obstáculos económicos generales".

Bluepoint Games fue adquirido por Sony en 2021 y trabajó con el estudio de Sony Santa Monica en el desarrollo de God Of War: Ragnarök en 2022. También estuvo detrás de un juego de servicio (modalidad del videojuego 'online') de God of War, que fue cancelado en enero de 2025.

Ahora, a pesar de su participación en estos juegos de gran alcance, Sony ha trasladado que cierra el estudio y, como consecuencia, despedirá a un total de 70 empleados, según ha avanzado un portavoz de PlayStation a Bloomberg, que ha indicado que la decisión ha llegado tras una "reciente evaluación empresarial".

El CEO de PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha emitido una carta a los empleados de la compañía, recogida por el portal Kotaku, en la que ha desarrollado los motivos del cierre de Bluepoint Games: "Trabajamos en un entorno industrial cada vez más complejo. El aumento de los costes de desarrollo, la ralentización del crecimiento del sector, los cambios en el comportamiento de los jugadores y los obstáculos económicos generales están dificultando la creación sostenible de videojuegos".

En la carta, Hulst ha reiterado que tras una evaluación empresarial, han decidido cerrar la subsidiaria para "garantizar que se cumplen las expectativas actuales y mantener un buen posicionamiento en el futuro".

El directivo también ha querido agradecer la labor de Bluepoint Games durante los cinco años que ha formado parte de Sony. Así, se ha referido a Bluepoint como un equipo con "un talento increíble" y ha valorado cómo su experiencia técnica "ha proporcionado experiencias excepcionales a la comunidad PlayStation". Respecto a los despidos, Hulst ha matizado que tratarán de "encontrar oportunidades" para algunos de los empleados afectados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mejorar el diagnóstico y tratamiento precoces del virus de la hepatitis D es clave para prevenir carcinoma hepatocelular

Especialistas reunidos en el Congreso de la AEEH alertan sobre la alta probabilidad de carcinoma hepatocelular en personas infectadas por hepatitis Delta y urgen a reforzar estrategias de cribado y detección en etapas iniciales

Infobae

Igualdad pedirá a jueces y fiscales medidas para garantizar la efectividad de las pulseras para maltratadores

Solicitan al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía acciones urgentes tras detectar usos indebidos, incumplimientos y problemas técnicos que dificultan la monitorización, poniendo en riesgo a víctimas por fallos en el funcionamiento del sistema de control

Igualdad pedirá a jueces y

El jefe de la administración tecnócrata de Gaza anuncia el despliegue de 5.000 policías palestinos en 60 días

El responsable de la CNAG comunicó en Washington que una fuerza policial civil comenzará operaciones en un plazo máximo de dos meses, con el objetivo de restaurar la seguridad y el orden en el enclave tras el conflicto reciente

El jefe de la administración

Trump confirma que Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán contribuirán al contingente para Gaza

En un anuncio durante el acto fundacional de la Junta de Paz en Washington, el presidente estadounidense detalló que países asiáticos y africanos sumarán efectivos militares y aportes financieros a la estabilización y reconstrucción de la Franja de Gaza

Trump confirma que Indonesia, Marruecos,

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

La nueva red permitirá a autoridades locales en el país definir expansión, modernización y funcionamiento de cargadores inteligentes con respaldo financiero y soporte tecnológico de compañías internacionales, promoviendo así equidad en el acceso a movilidad eléctrica autónoma

Uber gastará 84,6 millones de