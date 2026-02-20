Agencias

Sergio Scariolo: "Jugar contra el Valencia en Valencia es de las tareas más duras"

El técnico italiano resaltó la dificultad que supone enfrentarse al equipo local, valorando tanto su potencial ofensivo como el apoyo del público y la motivación adicional que representa jugar la Copa del Rey en su propio pabellón

La proximidad de la afición local y el hecho de que el Valencia Basket dispute la Copa del Rey en su propio pabellón aportan una motivación significativa al conjunto dirigido por Pedro Martínez. Esta circunstancia, según las declaraciones del entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, representa un aliciente adicional para el equipo valenciano en la antesala de la semifinal del torneo. Tal como publicó la prensa citada por el medio, Scariolo insistió en que la oportunidad de organizar la Copa en casa brinda a los jugadores del Valencia una "sensación de oportunidad única de poder hacer algo grande".

De acuerdo con la información recogida por el medio, el técnico italiano comentó que el enfrentamiento contra el Valencia Basket en su pista supone "una de las tareas más duras para cualquier equipo europeo". Scariolo destacó la calidad de los valencianos, no solo por su nivel deportivo, sino también por la identidad y la trayectoria de construcción que ha implementado el entrenador Pedro Martínez durante los últimos dos años. Subrayó que se trata de un equipo con una profundidad considerable, capaz de generar jugadas con eficacia, mostrando un elevado peligro desde la línea de tres puntos, así como una fortaleza en el rebote ofensivo.

El medio recordó que el Real Madrid, bajo el mando de Scariolo, alcanzó la semifinal luego de imponerse de modo contundente ante Unicaja, con un resultado de 100-70. Sin embargo, al ser consultado sobre ese desempeño, el técnico señaló que el desarrollo del equipo no sigue una progresión recta y que hay factores diversos que pueden interferir en el camino de mejora. Según reportó el medio, Scariolo enfatizó que "un equipo que trabaja cada semana tiene que estar más cerca de un ideal que no existe". Sumó que si bien el grupo ha mostrado avances desde el inicio de la temporada, aún quedan aspectos por pulir antes de alcanzar el rendimiento óptimo. Recordó además que la campaña todavía se encuentra en febrero, lo que implica margen para ajustes.

El medio detalló que Scariolo compartió su lectura de los últimos enfrentamientos directos entre Valencia Basket y Real Madrid durante la temporada: “Han sido tres partidos, todos diferentes”. A este respecto, dejó claro que no espera que la semifinal repita patrón respecto a los duelos anteriores, anticipando un encuentro con matices nuevos y requerimientos tácticos propios.

Sobre el enfoque para contrarrestar al equipo local, Scariolo proporcionó orientaciones precisas. Según explicó al medio, el Real Madrid deberá buscar el equilibrio ofensivo y evitar que el rival aproveche las salidas rápidas al contraataque. También recalcó la necesidad de defender con solidez en el perímetro, para no dejar libres a los tiradores valencianos, y de asegurar el cierre correcto en los rebotes, un aspecto en el que el conjunto “taronja” se ha mostrado especialmente fuerte.

Finalmente, tal como consignó el medio, Scariolo otorgó importancia al ambiente que rodea la Copa del Rey y la experiencia de los aficionados. Consideró valioso que el evento resulte atractivo tanto dentro como fuera de la cancha, reconociendo que el espectáculo contribuye tanto al disfrute de los hinchas como al desarrollo de la competición.

