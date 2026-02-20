Agencias

Pasión Vega le canta a Pedro Almodóvar en su nuevo disco y publica el adelanto 'En el último trago'

La cantante Pasión Vega le canta al cineasta Pedro Almodóvar en su nuevo disco y este viernes ha publicado el primer adelanto, 'En el último trago'.

El trabajo 'Pasión Almodóvar' verá la luz el próximo mes de marzo y en él Vega interpreta algunas de las canciones más emblemáticas e icónicas de las películas del cineasta.

Preciasamente, la artista ya homenajeó a Federico García Lorca en su disco 'Lorca Sonoro'.

La canción que publica hoy es una versión de 'En el último trago' de José Alfredo Jiménez, que está presente en la banda sonora de 'La flor de mi secreto'. Se trata de una de las rancheras más reconocidas del cantautor mexicano.

La cantante presentará en directo 'Pasión Almodóvar' en un espectáculo dirigido por Joan Antón Rechi y con arreglos musicales del pianista Moisés P. Sánchez.

La propuesta visitará ciudades como Vigo, el 6 de marzo; Sevilla, el 15 de marzo; o Málaga, los 25 y 26 de junio, entre otras fechas.

