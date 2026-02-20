Nintendo recupera Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja para Nintendo Switch

Nintendo ha anunciado el relanzamiento de los títulos de Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, que estarán disponibles a partir del próximo viernes 27 de febrero.

La compañía de videojuegos ha recuperado ambos juegos clásicos de la Game Boy Advance, que vieron la luz por primera vez en 2004 y que ahora volverán a la última generación de consolas de Nintendo con motivo de la celebración del Día de Pokémon, que se celebra cada 27 de febrero de forma internacional y que este año también contará con el evento Pokémon Presents.

Nintendo ha asegurado que la versión para Nintendo Switch conservará gran parte de la esencia de los juegos originales pero con gráficos actualizados. Además, también se ha incluido Archi7, un archipiélago de islas que amplía el mapa jugable y "hace que la aventura sea aún más grande", según ha avanzado la empresa en su web.

De cara a su lanzamiento, Nintendo ha preparado un tráiler que apela a la nostalgia de los jugadores más veteranos de Pokémon, con frases del estilo "Algunos recuerdos no desaparecen con el paso del tiempo" y recordando momentos memorables de las primeras experiencias con Pokémon, desde la elección del primer compañero hasta los combates legendarios.

Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja estarán disponibles en la Nintendo eShop de Switch y Switch 2 el próximo 27 de febrero cuando termine 'Pokémon Presents', donde se anunciarán las próximas novedades para la franquicia de videojuegos y se celebrará el 30º aniversario del lanzamiento de los primeros títulos.

Tanto Pokémon Edición Rojo Fuego como Pokémon Edición Verde Hoja se pueden reservar ya en las tiendas digitales con un precio de 19,99 euros.