La Policía Nacional detiene en Getafe (Madrid) al fugitivo y líder de la banda colombiana 'Los Shottas'

Agentes de la Policía Nacional han detenido este viernes en Getafe (Madrid) al líder de la organización criminal colombiana 'Los Shottas', un "peligroso" fugitivo con numerosos antecedentes a quien le costaba una orden de búsqueda con notificación roja de Interpol interesada por Colombia.

El detenido, con una trayectoria criminal de 17 años y con unos 380 integrantes bajo su mando en el colombiano puerto de Buenaventura, era considerado un "coordinador" de actividades delictivas.

Según la Policía Nacional, el fugitivo también contaba con antecedentes de delitos contra la vida, secuestro y extorsión, trata de seres humanos, falsedad documental e inmigración ilegal y narcotráfico.

La actuación de la Policía Nacional es fruto de la colaboración policial internacional de la Policía Nacional en el GCO -Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado-, la DIJIN de la Policía Nacional de Colombia (Dirección de Investigación Criminal), el grupo policial GRECO de la Policía Nacional de Buenaventura e INTERPOL.