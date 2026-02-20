La exposición 'Raimundo de Madrazo' viaja hasta el Museo Meadows de Dallas

La exposición 'Raimundo de Madrazo' viaja al Museo Meadows de Dallas, que depende de la Escuela de Artes de la Universidad Metodista del Sur, tras su estreno en la Fundación Mapfre de Madrid, donde fue visitada por más de 100.000 personas.

La pinacoteca estadounidense acogerá la muestra desde este 22 de febrero hasta el próximo 21 de junio. Se trata de la primera retrospectiva de Raimundo de Madrazo en Estados Unidos.

Así, está comisariada por Patricia Manzano y Amaya Alzaga y recorre la carrera internacional de Raimundo de Madrazo y Garreta, pintor que alcanzó el éxito en la época de la Belle Epoque para coleccionistas y museos europeos y americanos.

Este proyecto expositivo, fruto de una colaboración entre la Fundación Mapfre y el Museo Meadows de Dallas, reúne alrededor de 75 obras que han sido cedidas por museos internacionales y coleccionistas privados.

"Permite un acercamiento desde sus primeros años en Madrid hasta su irrupción en los salones de París y la América de la Edad Dorada. Y el Meadows va a ser la única sede de la exposición en el continente americano", explica la pinacoteca.

Junto a las obras que se exhibieron en Madrid, el Museo Meadows colgará dos obras nuevas en Dallas. Una de ellas es 'Saliendo de la Iglesia' (hacia 1870), una pintura en la que Madrazo acentuó los contrastes entre clases sociales al reunir a jóvenes elegantes con mendigos pidiendo limosna, gracias a su dominio del color y de las texturas.

La otra es 'Jardín de la casa de Fortuny' (1872-1877), una composición que comenzó su cuñado Mariano Fortuny y que Madrazo retocó años después por la muerte inesperada del primero en 1874 cuando solo tenia 36 años. Madrazo añadió la figura de su hermana Cecilia.

"El Meadows Museum tiene el honor de presentar esta exposición histórica dedicada al pintor académico y árbitro del gusto más influyente de España. Nuestra larga colaboración con la Fundación MAPFRE ha hecho posible presentar al público de Texas el alcance completo de la carrera de Madrazo y reunir un conjunto extraordinario de sus obras, la mayoría de las cuales nunca se han mostrado fuera de España", ha afirmado la directora del Meadows Museum y titular de la Cátedra del Centenario Linda P. y William A. Custard en la Meadows School of the Arts de la SMU, Amanda W. Dotseth.