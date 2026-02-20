FEDEPE denuncia que los complementos salariales perjudican a la mujer: "La brecha salarial no es una cifra"

El V Barómetro de la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE) identificó que la mayoría de las personas perciben una continuidad de la brecha salarial en los niveles más altos de responsabilidad empresarial. Según esta herramienta de análisis, ocho de cada diez participantes señalaron la permanencia de diferencias retributivas en la alta dirección. Más del 75% de quienes respondieron al barómetro reconocieron la existencia de obstáculos estructurales que dificultan a las mujeres el acceso a cargos estratégicos. Estas conclusiones fueron compartidas al hilo de la conmemoración del Día Internacional de la Igualdad Salarial, que tiene lugar el 22 de febrero, fecha elegida para visibilizar las diferencias retributivas entre hombres y mujeres en España.

Tal como publicó FEDEPE, los complementos salariales suponen una parte central en las diferencias económicas entre hombres y mujeres. La presidenta de la federación, Ana Bujaldón, señaló que "la brecha salarial no es solo una cifra: es tiempo y dinero que las mujeres pierden cada año y una clara expresión de la desigualdad de género en el acceso al poder", según recogió la organización. De acuerdo con los últimos registros facilitados por el Gobierno, que se basan en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la brecha salarial de género en España alcanza el 15,7%. Sin embargo, FEDEPE alertó de que este dato no refleja en su totalidad el fenómeno, ya que la desigualdad retributiva se extiende más allá del salario base regulado en los contratos.

La federación subrayó que la Encuesta de Estructura Salarial pone de manifiesto que los complementos variables, como bonus, incentivos, productividad, pluses o remuneraciones ligadas a disponibilidad y responsabilidad, concentran el 39,2% de la diferencia mensual. En estos conceptos variables se encuentra una diferencia del 28,4%, frente al 15,5% observado en el salario base. De esta forma, según consignó el medio, "cuatro de cada diez euros de diferencia salarial entre hombres y mujeres proceden de esos conceptos variables". FEDEPE destacó que a pesar de que la legislación española establece el principio de 'igual salario por trabajo de igual valor', la desigualdad surge y aumenta en aquellos elementos de la nómina definidos de forma menos transparente y habitualmente sujetos a criterios más subjetivos.

En el análisis facilitado por FEDEPE a partir de información oficial, la organización insistió en que la brecha salarial se amplifica especialmente en los sistemas de incentivos y en bonus discrecionales, al tratarse de la parte más opaca del conjunto retributivo. Ana Bujaldón subrayó: "cuando analizamos esta brecha, debemos mirar más allá del salario base, porque casi el 40% de la diferencia se concentra en los complementos, en los bonus y en los sistemas de incentivos, es decir, en la parte menos transparente de la retribución; ahí es donde la desigualdad se vuelve invisible", manifestó según recogió FEDEPE. Para Bujaldón, la ausencia de mujeres en puestos de alta dirección y en los órganos de decisión económica condiciona la igualdad salarial: "sin mujeres en la alta dirección y en los órganos de decisión económica no habrá igualdad salarial real".

El informe presentado por FEDEPE también revela datos sobre modelos de contratación y distribución de las jornadas laborales. El 22% de las mujeres asalariadas desempeña su trabajo a tiempo parcial, en comparación con el 7% de los hombres. Este hecho repercute directamente en la brecha salarial y en la autonomía económica de las trabajadoras. Además, el 87% de las excedencias solicitadas para el cuidado de hijos corresponde a mujeres, lo que limita la disponibilidad a asumir labores mejor retribuidas o acceder a incentivos asociados a presencia o responsabilidad. Según FEDEPE, si las mujeres tuviesen la oportunidad de trabajar a jornada completa en la misma proporción que los hombres, la brecha salarial se reduciría en un 55%.

Las consecuencias asociadas a la brecha salarial trascienden el corto plazo, ya que afectan a la capacidad de ahorro, inversión profesional y futura pensión de las mujeres. Tal como advirtió Bujaldón desde FEDEPE, "cada año, la brecha significa tiempo y dinero que las mujeres pierden: menos ahorro, menos inversión en su carrera y menos pensión futura, condicionando su autonomía y sus oportunidades", citó el medio.

Ante este panorama, FEDEPE subrayó la necesidad de promover mayor transparencia en los mecanismos y criterios aplicados a la distribución de complementos, incentivos y variables en las nóminas, ya que esos componentes constituyen buena parte de la desigualdad salarial observada. La federación destacó como aspecto imprescindible que las auditorías retributivas incorporen una evaluación objetiva y verificable de estos sistemas, con el fin de asegurar que los mecanismos discrecionales no profundicen las diferencias de género en los ingresos profesionales.

En suma, según reportó FEDEPE, la desigualdad salarial no solo se refleja en el salario base, sino que se profundiza en los sistemas de complemento y variable, los cuales permanecen bajo baja visibilidad y presentan un desafío pendiente para alcanzar la igualdad efectiva en materia retributiva y en el acceso de las mujeres a posiciones de poder en la empresa y la economía españolas.