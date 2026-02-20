El nuevo embajador de EEUU subraya la "relevancia estratégica" de la relación económica con España

El nuevo embajador de Estados Unidos en España y Andorra, Benjamín León Jr., ha subrayado la "relevancia estratégica" de la relación económica entre Estados Unidos y España, así como el papel central del sector privado en el fortalecimiento de los lazos bilaterales, destacando la importancia de mantener un diálogo "fluido y constructivo" con la comunidad empresarial.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain) celebró ayer en Madrid un encuentro institucional de especial relevancia con el nuevo embajador de Estados Unidos en España y Andorra, en lo que constituyó su primer acto oficial con una asociación empresarial desde su llegada al país.

Durante el encuentro, el presidente de AmChamSpain, Jaime Malet, destacó la importancia de este primer acercamiento del embajador a la comunidad empresarial estadounidense y española, en un momento clave para seguir fortaleciendo la relación bilateral y la cooperación económica entre ambos países.

"Las empresas de origen estadounidense han sido, durante décadas, el principal inversor extranjero en España y han contribuido de manera decisiva al desarrollo económico, industrial y tecnológico del país. Del mismo modo, Estados Unidos es hoy el primer destino inversor de las empresas españolas. Nuestra entidad reúne a una parte sustancial de los protagonistas de este vínculo transatlántico, un vínculo que seguirá creciendo en los próximos años", subrayó.

El evento, concebido como una recepción institucional de alto nivel, reunió a más de 200 representantes de compañías asociadas a AmChamSpain, en una jornada orientada a reforzar el diálogo transatlántico y el compromiso compartido con una agenda económica basada en la cooperación, la inversión y la competitividad.

La recepción tuvo lugar en el Four Seasons Hotel de Madrid, donde el embajador fue recibido por el presidente de AmChamSpain, Jaime Malet, y por la directora ejecutiva, Aida Casamitjana.

Previamente, el embajador mantuvo una reunión institucional con la Junta de Gobierno de la Cámara. Posteriormente, participó en un cóctel con los asistentes, durante el cual intercambió impresiones con líderes empresariales de distintos sectores.

Este acto se enmarca en la labor de AmChamSpain como plataforma de referencia para impulsar el diálogo institucional, la cooperación empresarial y el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Estados Unidos y España, integrando a algunas de las principales compañías internacionales y españolas con presencia en ambos mercados.