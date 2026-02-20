El Ibex 35 se acerca a los 18.100 puntos tras subir casi un 0,3% en la apertura

La atención de los inversores durante esta jornada se centró en la publicación de datos económicos de relevancia internacional y resultados de empresas en Europa y Estados Unidos, con especial énfasis en el Producto Interior Bruto (PIB) estadounidense del cuarto trimestre y en índices como el PMI manufacturero y de servicios en la eurozona y otras economías europeas. Dentro de este contexto, el Ibex 35 experimentó movimientos moderados tras iniciar la sesión con avances, posicionándose cerca de la barrera de los 18.100 puntos, según informó el medio consultado.

El Ibex 35 arrancó la sesión de este viernes con una subida del 0,28%, lo que le situó en 18.067,7 puntos a las 9:00 horas, acercándose a un nivel considerado psicológico por los operadores del mercado. Según detalló el medio, minutos después de la apertura, el índice madrileño experimentó un giro en su tendencia y registró un descenso del 0,09%, y se ubicó en los 18.003 puntos.

El comportamiento del selectivo español se produjo en una jornada marcada por una agenda económica y empresarial densa. Las principales preocupaciones e intereses de los agentes financieros giraron en torno a la publicación de cifras macroeconómicas tanto en Europa como en Estados Unidos. Entre los datos más esperados figuraron el PMI manufacturero y de servicios, indicadores clave para anticipar la coyuntura del sector privado en el continente europeo. A esto se sumó la atención que suscitó la publicación del PIB estadounidense del cuarto trimestre y de la cifra de precios del gasto en consumo personal subyacente, considerada la medida de inflación preferida por la Reserva Federal.

En el terreno de las empresas, Ezentis comunicó antes de la apertura del mercado bursátil que en 2025 registró unas pérdidas atribuidas de 3,2 millones de euros, prácticamente el doble del resultado negativo obtenido en 2024, cuando las pérdidas ascendieron a 1,67 millones de euros. De acuerdo con el mismo medio, pese a este aumento de las pérdidas, la compañía logró más que duplicar sus ingresos, que se situaron en 34,4 millones de euros durante ese periodo.

Durante los primeros minutos de cotización, algunas compañías destacaron por sus movimientos en el selectivo madrileño. Según consignó el medio especializado, Acciona Energía, Redeia y Endesa protagonizaron los mayores descensos, con caídas del 0,46%, 0,44% y 0,41% respectivamente. En contraste, Amadeus y Mapfre lideraron las subidas, con incrementos del 1,17% y del 1,08%.

El contexto europeo también mostró un arranque positivo en las principales bolsas. Según reportó el medio, las plazas de París y Londres abrieron con incrementos del 0,4%, Fráncfort avanzó un 0,1% y Milán subió un 0,3%. Estos movimientos se dieron en un ambiente en el que los mercados estaban atentos a la evolución de los datos económicos y al sentimiento de los inversores globales.

En los mercados de materias primas, el precio del barril de Brent, referencia en Europa, se mantuvo prácticamente sin cambios, cotizando en 71,67 dólares, apenas un 0,01% por encima del cierre anterior. Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, permaneció estable en 66,41 dólares, según la información brindada por el medio consultado.

Respecto a los mercados de divisas, la cotización del euro frente al dólar se ubicó en 1,1754 dólares, lo que supuso una caída del 0,2%. En el ámbito de la renta fija, el interés exigido por los inversores al bono español a diez años descendió hasta el 3,158%, según publicaron los reportes financieros.

La jornada bursátil, caracterizada por los ajustes en los principales índices y los cambios de tendencia detectados en los primeros compases de la sesión, reflejó la cautela y reacciones del mercado ante la combinación de datos corporativos y cifras macroeconómicas publicadas en ambos continentes, de acuerdo con la información difundida por la fuente.