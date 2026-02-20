El Ceuta vence al Granada en un duelo de zona media

La diferencia de seis puntos tras el pitido final en el Estadio Municipal Alfonso Murube marcó un cambio en la zona media de la clasificación de LaLiga Hypermotion, dejando al Granada CF rezagado con 32 unidades frente a la AD Ceuta, que se aleja de la parte baja con un total de 38 puntos. Según consignó el medio original, la AD Ceuta consolidó una victoria por 2-1 este viernes ante el Granada en el primer encuentro de la jornada 27.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, el desarrollo del partido mostró a Domènech como primer protagonista al abrir el marcador en el minuto 28 con una jugada en la que Marino Illescas filtró un pase largo a la espalda de la defensa. El delantero local aprovechó la oportunidad superando en velocidad a sus marcadores y definiendo tras la salida fallida del portero visitante, Luca Zidane.

El conjunto andaluz respondió en la segunda mitad, logrando la igualdad en el minuto 66 mediante una acción similar a la del primer tanto. Izan González condujo el balón y asistió en largo a Baba Diocou, quien evadió al guardameta local y envió el balón al fondo de la red con una sutil elevación, situando el 1-1 en el marcador, según detalló el medio.

Ya en la recta final, el equipo ceutí recuperó la ventaja. El segundo gol de la AD Ceuta llegó en el minuto 79 tras una jugada en el costado izquierdo del área rival. Kuki Zalazar armó un disparo de zurda, ejecutando un remate cruzado que no encontró apenas ángulo, pero que terminó siendo definitivo para las aspiraciones del conjunto local.

El medio aclaró que, con este resultado, la AD Ceuta se posiciona en una zona tranquila de la tabla, gracias a los 38 puntos conseguidos, mientras que el Granada permanece más abajo con 32 unidades, incrementando su distancia respecto a los puestos más altos. Esta victoria permite a los locales distanciarse del riesgo de descenso y da un respiro al equipo en un campeonato donde la regularidad resulta clave.

En cuanto al resto de la jornada 27, según reportó la fuente, el sábado contempla enfrentamientos como Leganés frente a Cultural Leonesa a las 14:00, además de Deportivo de La Coruña ante Eibar y Huesca frente a Mirandés, ambos a las 16:15. Más tarde, Almería y Córdoba se medirán a las 18:30, y Las Palmas recibirá a Castellón a las 21:00. El domingo, Sporting de Gijón se enfrenta con Valladolid a las 14:00, seguido por Andorra contra Zaragoza a las 16:15, Racing de Santander ante Burgos a las 18:30, y Málaga frente a Albacete a las 21:00. El lunes la jornada concluirá con el duelo entre Cádiz y Real Sociedad B a las 20:30, informaron los organizadores citados por la fuente.

Durante el partido en Ceuta, la actuación tanto de los goleadores como de los asistentes determinó el ritmo del encuentro. Marino Illescas y Kuki Zalazar destacaron junto a los anotadores por su influencia en las jugadas claves. El choque se resolvió sin que ninguno de los equipos lograra dominar el marcador con claridad hasta el tramo final. El Granada CF no consiguió revertir la situación tras el segundo tanto local y vio cortadas sus aspiraciones de puntuar en una salida importante para sus intereses en la tabla.

Tal como reflejó el medio de origen, el resultado deja a la AD Ceuta en condiciones de planificar con menos urgencias las próximas semanas, mientras el Granada CF deberá buscar una reacción en las siguientes jornadas para no verse comprometido con los puestos bajos de la clasificación en esta edición de LaLiga Hypermotion.