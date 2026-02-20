Agencias

EE.UU. e Indonesia fijan aranceles y pactan compras por valor de 33.000 millones dólares

Yakarta, 20 feb (EFE).- Estados Unidos e Indonesia firmaron un acuerdo comercial que mantiene en el 19 % los aranceles de Washington a Yakarta –excepto para determinados productos textiles– e incluye cooperación en minerales críticos y tierras raras, así como compras de productos estadounidenses por parte del país asiático por valor de 33.000 millones de dólares.

El pacto fue suscrito por los presidentes de ambos países, Donald Trump y Prabowo Subianto, en una reunión bilateral el jueves en Washington, enmarcada en la visita del mandatario indonesio para asistir al primer encuentro de la Junta de Paz, iniciativa impulsada por el líder estadounidense para resolver conflictos mundiales, comenzando por el de Gaza.

EE.UU. mantendrá un gravamen del 19 % –rebajado en julio desde el 32 %– sobre los bienes Indonesia, pero quedarán exentos de gravámenes ciertos productos textiles, en un volumen aún por determinar y condicionado por la cantidad producida con algodón y fibras estadounidenses, informó la Casa Blanca en un comunicado.

El texto indica que el pacto elimina las barreras arancelarias para más del 99 % de productos estadounidenses exportados a Indonesia.

Asimismo, Indonesia –principal economía del Sudeste Asiático– se compromete a invertir unos 33.000 millones de dólares en agricultura, industria aeroespacial y energía estadounidenses. Entre las adquisiciones previstas figuran carbón metalúrgico, automóviles, materias primas, gas licuado del petróleo, petróleo crudo, gasolina refinada, aeronaves comerciales, algodón, carne de res, arroz, y soja.

El pacto incluye también un impulso al suministro de minerales críticos y tierras raras. Indonesia, que posee las mayores reservas de níquel del planeta y recientemente identificó ocho yacimientos con potencial de albergar tierras raras, cooperará con empresas estadounidenses en la extracción, el procesamiento y la producción de estos recursos, en un contexto global marcado por los esfuerzos por reducir la dependencia hacia China.

El jueves, ambos países firmaron al menos 11 memorandos de entendimiento (MoU) en áreas como semiconductores y minerales estratégicos.

El ministro de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo hoy en una rueda de prensa que Washington ha accedido a eliminar del pacto cláusulas ajenas a comercio, como algunas vinculadas al desarrollo de reactores nucleares, el mar de China Meridional –donde varios países del Sudeste Asiático mantienen una disputa soberanista con Pekín– y asuntos de defensa y seguridad fronteriza.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, subrayó por su parte que el pacto "amplía el acceso de los estadounidenses al mercado del cuarto país más poblado del mundo". EFE

