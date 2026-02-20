Domino's Pizza cierra 2025 superando las 400 tiendas en España tras nueve aperturas que crean 154 empleos

El año 2025 representó un periodo significativo para Domino’s Pizza en España, marcado por la donación de más de 208.000 euros a asociaciones y fundaciones dedicadas a causas sociales de alto impacto, una parte de los cuales, casi 12.000 euros, tiene su origen en la actividad generada por las nuevas tiendas que la marca ha abierto recientemente. Según informó Domino’s Pizza a través de un comunicado recogido por los medios, este apoyo económico se canalizó en parte mediante el programa Domino's Colabora, que ya mantiene colaboraciones estables con organizaciones como la Asociación Síndrome Phelan-McDermid y la Fundación Theodora, entre otras, reforzando de esta manera su implicación con iniciativas solidarias a nivel nacional.

De acuerdo con el comunicado difundido por Domino’s Pizza y publicado por diversos medios, la compañía, gestionada por Alsea en España, concluyó el año con un total de más de 400 locales distribuidos por el territorio nacional. Este hito se alcanzó tras la puesta en funcionamiento de nueve establecimientos adicionales, uno de los cuales tiene el formato de food truck, lo que supuso la creación de 154 nuevos empleos. Las nuevas aperturas se ubican en ciudades consideradas estratégicas para la expansión de la marca, incluyendo Santa Pola, Mollet del Vallés, Sanlúcar La Mayor, Masalfasar (en el centro comercial El Manar), El Barco de Valdeorras, Los Ángeles de San Rafael, Sant Andreu de la Barca y Novelda. Además, la tienda número 400 abrió sus puertas en Masalfasar, lo que representa un paso crucial en la consolidación de Domino’s Pizza dentro del sector de la restauración en España.

El director de expansión, desarrollo y franquicias de Domino’s Pizza España, Rafael Ortuño, destacó que el año resultó “clave para el crecimiento de Domino’s Pizza en España”. Según difundieron medios nacionales basándose en sus declaraciones, Ortuño subrayó que el incremento del número de establecimientos no solo refuerza la presencia de la marca, sino que también consolida el modelo de negocio basado en el sistema de franquicias. Precisó que el éxito de la ampliación responde al trabajo conjunto con los socios franquiciados y a una estrategia que prioriza el acompañamiento, la cercanía y la proyección a largo plazo de todas las partes implicadas.

El medio detalló, a su vez, que Domino’s Pizza continúa desplegando un plan de reconversión de pizzerías operativas para incorporar nuevos franquiciados a la enseña. Esta línea de actuación ofrece una alternativa que la marca denomina “real y rentable” a quienes poseen pizzerías independientes y desean integrarse en una franquicia consolidada gestionada por Alsea. Ortuño precisó en el comunicado que la compañía proporciona asesoría y recursos a los nuevos franquiciados “desde el primer momento”, poniendo a su disposición toda la experiencia acumulada por Domino’s Pizza.

En lo referido a la oferta de productos, Domino’s Pizza apuesta por la innovación como uno de los pilares para mantener y ampliar su base de consumidores. Según consignó la propia empresa en el comunicado, la introducción de novedades en su carta, como la Croissantizzimas Deluxe, constituye una respuesta a las tendencias actuales del sector alimentario y un intento por diversificar los momentos de consumo de pizza. Esta propuesta combina elementos creativos en la elaboración y busca atraer a nuevos públicos mediante la oferta de experiencias distintas en torno al producto principal de la cadena.

Domino’s Pizza también resaltó su labor en materia de responsabilidad social a través de Domino’s Colabora. En este marco, la marca ha llevado a cabo iniciativas solidarias por todo el país, con especial atención a la recaudación de fondos que posteriormente se destinan a organizaciones reconocidas por su impacto social positivo. De acuerdo con lo reportado en el comunicado, las colaboraciones incluyen aportes directos a asociaciones especializadas en salud y bienestar infantil, garantizando que la acción social acompañe el crecimiento comercial de la compañía.

La política de apoyo a franquiciados ocupa un lugar central en la estrategia de expansión nacional. Domino’s Pizza establece como prioridad ofrecer orientación, capacitación y respaldo a quienes se integran como nuevos socios de la franquicia, argumentando que, al compartir conocimientos y recursos, se facilita un desarrollo sostenible para todos los implicados en el modelo de negocio. Los resultados en cuanto a apertura de tiendas y generación de empleo durante 2025 refuerzan, según informó la empresa, la eficacia de esta visión colaborativa entre la central y los franquiciados.

Por otro lado, las nuevas sucursales no solo impulsaron el avance territorial de la enseña sino que vinieron acompañadas de acciones específicas orientadas al compromiso social. El medio destacó que cerca de 12.000 euros de las donaciones realizadas en 2025 tienen relación directa con las ventas y la actividad de estas aperturas, lo que demuestra un vínculo entre el crecimiento comercial y la contribución a proyectos solidarios.

La consolidación de Domino’s Pizza en España desde el inicio de su proceso de expansión nacional se refleja tanto en la cantidad de establecimientos como en las cifras de empleo generadas. De acuerdo con la información proporcionada por la cadena y publicada por diversos medios, los objetivos de ampliar la red de tiendas, favorecer la creación de puestos de trabajo y al mismo tiempo reforzar los programas de acción social se articulan como ejes fundamentales en la planificación estratégica desarrollada durante 2025.