Vox lleva a votación al Congreso una propuesta para recuperar la mención a la Hispanidad en la Fiesta del 12 de octubre

Vox llevar a votación el próximo martes al Congreso una iniciativa para de recuperar la mención a la Hispanidad en la denominación oficial del Día de la Fiesta Nacional que se celebra cada 12 de octubre, fecha precisamente del descubrimiento de América, y para promover que se celebre en los distintos países iberoamericanos.

En concreto, será la comisión de Cultura de la Cámara Baja la que acoja el debate y votación de la proposición no de ley registrada por los de Santiago Abascal a finales de 2023 en la que también demandan al Gobierno que adopte las medidas necesarias para el fomento de esta fiesta.

El texto, recogido por Europa Press, defiende la reforma de la ley de 1987 que establece el Día de la Fiesta Nacional de España el 12 de octubre para la inclusión de la mención a la Hispanidad, así como se impulse su celebración especialmente en los países hispanoamericanos y aquellos donde "está presente" la cultura española por "formar parte de esta comunidad histórica".

El objetivo que esgrimen es que se fortalezca la concordia y los lazos históricos y culturales de estos países con España y que se "trabaje sobre la base de estos vínculos para sacar partido del enorme potencial que la Hispanidad ofrece a todos nuestros pueblos".

En la exposición de motivos de su iniciativa, Vox recuerda que el origen de esta celebración se remonta a 1892, cuando la regente María Cristina promulgó un Real Decreto que señalaba el 12 de octubre como fiesta nacional en conmemoración del Descubrimiento de América, enmarcado en los actos de su cuarto centenario.

LO OFICIALIZÓ EL FRANQUISMO Y AGUANTÓ HASTA 1987

En 1918, bajo el Gobierno de Antonio Maura, se alcanzó el rango de fiesta nacional, pero bajo la denominación de Día de la Raza. Vox reseña los intentos de Ramiro de Maeztu de que la festividad se denominase Día de Hispanidad pero el nombre de Día de la Raza se mantuvo, también con la República.

De hecho, no se pasó a denominar Fiesta de la Hispanidad hasta 1958, ya en pleno franquismo, y así siguió hasta el decreto de 1981 que fijó el 12 de octubre como 'Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad'. Pero seis años después un nuevo decreto borró la referencia a la Hispanidad que ahora quiere recuperar Vox.

