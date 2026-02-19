Venezuela tacha de "desesperado e irresponsable" el posicionamiento de Guyana sobre el Acuerdo de Ginebra

La posición asumida por Venezuela reafirma que se mantendrá el reclamo sobre la región de la Guayana Esequiba y que nunca renunciará a lo que describe como derechos históricos sobre ese territorio. Según detalló el medio Europa Press, esta declaración se produce como una respuesta directa al mensaje difundido por el Gobierno de Guyana en ocasión del 60º aniversario del Acuerdo de Ginebra de 1966, en el cual Georgetown reiteró su reivindicación de soberanía sobre la zona disputada y defendió la imparcialidad de una eventual decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Caracas sostuvo que Guyana debe aceptar un diálogo bilateral como única vía posible para dirimir la controversia territorial en el marco del tratado internacional suscrito hace seis décadas.

De acuerdo con la información de Europa Press, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, expresó a través de su canal de Telegram el rechazo del Ejecutivo venezolano al comunicado oficial emitido esa jornada por el Gobierno guyanés. El funcionario venezolano calificó la postura de Georgetown como un intento “desesperado e irresponsable” de desvirtuar y desconocer las obligaciones jurídicas establecidas en 1966 mediante el Acuerdo de Ginebra. Ese acuerdo, según insistió el comunicado, estipula que cualquier resolución sobre la disputa debe encontrar origen en un “arreglo práctico y mutuamente aceptable entre las partes”.

El pronunciamiento de Venezuela enfatizó que no reconocerá ninguna decisión derivada de la Corte Internacional de Justicia. El Gobierno venezolano aseguró que la acción unilateral de Guyana de presentar el caso ante esa instancia internacional constituía una violación del Acuerdo de Ginebra y que las disposiciones del tratado excluyen la vía judicial para resolver el conflicto. Caracas destacó que la única solución aceptada por ese instrumento internacional de 1966 reside en una negociación directa y recíproca, por lo que, a criterio de las autoridades venezolanas, Guyana estará forzada a sentarse en la mesa de negociación “tarde o temprano” para llegar al acuerdo que mandata el tratado.

En la declaración difundida y citada por Europa Press, el Ejecutivo venezolano también reiteró que mantendrá la defensa de sus derechos históricos sobre el Esequibo. Caracas manifestó que ese territorio forma parte de la integridad nacional desde el nacimiento del país y no considerará ceder su soberanía sobre esa región.

El Gobierno de Venezuela se pronunció después de que Guyana difundiera su propia nota oficial en la que subió el tono de la disputa, reafirmando su soberanía sobre el Esequibo y haciendo un llamado a Caracas para que se abstenga de ejecutar acciones que puedan afectar la paz y la estabilidad regional. Además, el mensaje de Georgetown defendió la imparcialidad de la Corte Internacional de Justicia y sostuvo que el Acuerdo de Ginebra no elimina la validez del Laudo Arbitral de 1899, la base jurídica en la que Guyana apoya la administración del territorio en conflicto.

Europa Press informó que, desde la perspectiva de Guyana, la zona en disputa fue formalmente adquirida por el Reino Unido mediante un acuerdo con los Países Bajos en 1814, y sostiene que Venezuela debe aceptar las fronteras que fueron marcadas por el laudo arbitral emitido en 1899. A raíz de ese fallo internacional, Guyana administra el Esequibo, mientras Venezuela lo impugna, argumentando que el laudo fue el resultado de una negociación entre Gran Bretaña y el jurista ruso Friedrich Martens, integrante del tribunal arbitral, cuyo voto resultó decisivo. Caracas considera que el cauce del río Esequibo delimita la frontera real entre ambos países.

El reportaje de Europa Press subrayó que el desencuentro sobre la interpretación y vigencia de los tratados internacionales permanece como uno de los factores centrales de la disputa. Guyana sostiene que el Acuerdo de Ginebra de 1966 busca clarificar el estatus de la región sin dejar sin efecto el laudo arbitral previo, mientras Venezuela insiste en que ese acuerdo reconoce la necesidad de un arreglo negociado que contemple su reclamo territorial, el cual surge desde la independencia nacional en 1830, tras la disolución de la Gran Colombia.

Además, durante el mandato del presidente Nicolás Maduro, autoridades venezolanas avanzaron con medidas administrativas sobre el territorio disputado. Según recordó Europa Press, Caracas nombró a un gobernador para la Guayana Esequiba tras la realización de elecciones legislativas en mayo de 2025, en un contexto de reafirmación de la soberanía venezolana sobre dicha jurisdicción.